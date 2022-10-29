白痴政策？蝶戀花翻車33死事故地　「5年後設測速」限速40

▲網友發文透露，蝶戀花翻車地點近日設置測速照相機。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者崔子柔／綜合報導

2017年的「蝶戀花翻車事件」是近20年來最嚴重的遊覽車事故，昨（28）日有網友發現該處設置測速相機，限速40公里，讓他狂批「這跟白癡一樣！」

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▲事發地點限速40公里，發文網友痛批政府白痴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，「真不知道台灣交通部怎了，活在民國初期...整天開發一些自我感覺良好，反而不去治本」，他認為，應該去思考道路的設計問題，「這條路追撞，都是因為前車瞬間降速，反而不是緩降速順著過彎，三寶可滾出高速公路，這裡是高速公路，現在的車輛幾乎都有電控補助，不像以前車輛那樣容易打滑，為了保全三寶、明知車況不佳的駕駛...所執行的政策，笑死...」。

▲蝶戀花旅行社賞櫻團於國道5號接國道3號翻覆32死。（圖／資料照）



貼文也引起大量網友留言狂酸，「我覺得30（速限）比較恰當，台灣國道駕駛素質沒到40的程度」、「40到底是要怎麼開」、「40的速限，要不要再裝個紅綠燈」、「這樣的車速，重機就不會吵著要上國道了，建議全線都限速40最棒了」、「如果依照出事就降速，那官員可以出事就降薪嗎」、「真的是蠢到不行的方式，有種在高速公路全線裝區間測速呀」、「從80變40真的是只有台灣政府想得出來」。

不過也有人說，「你說的這些也都是結果論，事後話而已，當初設計就該考慮？經濟、科技、人口都在進步跟變化，要如何考慮10年20年甚至50年後的事」、「不然你想怎做？你要募捐改國道嗎」。

▲▼蝶戀花遊覽車過彎時超速翻覆。（圖／資料照）



回顧整起事件，2017年蝶戀花旅行社一輛遊覽車2月13日晚間9時許，行駛在國道五號南港系統交流道時過彎側翻，遊覽車上包含導遊、司機共44人，整起事故共釀成33人死亡、11人受傷，其中導遊蕭如進、司機康育薰也都罹難。

事後蕭如進家屬提出告訴，向蝶戀花、及康育薰家屬求償。士林地院審酌後，判定蝶戀花應給付蕭家新台幣97萬2000元；而康家則應與蝶戀花、或友力通運有限公司連帶給付蕭妻146萬2240元、及給付蕭家扶養費18萬2571元。

蝶戀花旅行社在事發後停止營業，但在2019年被發現負責人周繼弘當起駕駛接一日遊行程，也有旅客說知道這旅行社的前身就是蝶戀花，然而周繼弘只說自己是駕駛便開車走人；此外，看旅客上車的地點，就是在蝶戀花旅行社的舊址，疑似已搬家改名。