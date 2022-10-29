吳德榮：奈格海警從不是重點　「劇烈降雨」才是最大威脅

▲奈格颱風通過呂宋島後將逐漸轉北，以目前的預測路徑來看，發佈海警的機率降低。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

奈格颱風通過呂宋島後將逐漸轉北，以目前的預測路徑來看，發佈海警的機率降低。不過氣象專家吳德榮指出，「奈格颱風」無論是否發布「警報」？本來就不是重點，其外圍環流與東北季風的雙重影響，造成迎風面的「劇烈降雨」，才是最大的威脅。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今日迎風面水氣多，桃園以北及東半部有局部雨，東北部、大台北山區及北海岸雨勢大；新竹以南仍為晴時多雲的天氣。北舒適南微熱、早晚涼；各地氣溫：北部20至27度，中部19至33度，南部20至33度，東部19至30度。

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▲29日2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)與28日20時歐洲(ECMWF右圖)系集模式顯示，「輕颱奈格」通過呂宋島後再逐漸轉北，轉向位置及之後的行徑有很大的「不確定性」(左圖紅框範圍及右圖系集路徑分散)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

最新(29日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)與28日20時歐洲(ECMWF右圖)系集模式顯示，「輕颱奈格」通過呂宋島後再逐漸轉北，轉向位置及之後的行徑有很大的「不確定性」(左圖紅框範圍及右圖系集路徑分散)；「奈格」行徑若在「潛勢預測路徑」上或西側北轉，則無「颱風警報」的條件；若在「潛勢預測路徑」東側北轉，強度會減弱，亦未必能符合「颱風警報」的條件。不過，「奈格颱風」無論是否發布「警報」？本來就不是重點，其外圍環流與東北季風的雙重影響，造成迎風面的「劇烈降雨」，才是最大的威脅。

最新模式模擬顯示，明日至下周二(30至1日)東北季風及「奈格」外圍環流影響，迎風面北部、東半部有「劇烈降雨」的機率；發生的位置與前2波(「尼莎」及熱帶低壓與東北季風共伴)高度重疊，會帶來多少雨量？仍有「不確定性」，應特別注意氣象局的即時訊息；沿海地區應注意較強陣風。下周三至五(2至4日)受仍東北季風影響，北部、東半部有局部雨。明日至下周五，中南部大都多雲時晴，期間偶爾雲量增多、有局部雨的機率。