超模吉賽兒邦臣和傳奇球星老公結束13年婚姻！　關鍵原因曝光

▲邦臣和孩子到球場支持布雷迪。（圖／翻攝自IG）



記者崔子柔／綜合報導

42歲巴西前超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）和美式足球（NFL）傳奇明星四分衛布雷迪（Tom Brady）結婚13年，他們週五各自在IG上宣布，這段婚姻「友好地」結束了。

根據《衛報》報導，布雷迪今年2月一度宣布退休，說要把時間拿來陪伴邦臣和3個孩子，結果他過了40天後又閃電復出，當時就傳出疑似因此讓2人開始請律師談離婚。

▲邦臣先前就因布雷迪復出相當不滿。（圖／翻攝自IG）



邦臣在IG限動指出，「我很感激我們共享過的時光，我和布雷迪已和平完成離婚手續，我的第一順位一直都是我們的子女，我全心全意愛著他們，我們會持續共同養育他們、給他們所值得的愛和關注」，「結束一段婚姻的決定從來就不容易，但是我們已漸行漸遠，當然要經歷這樣的事情很艱難，我很慶幸我們共度的時光，並且祝布雷迪一切都好」。

邦臣和布雷迪共同擁有孩子的監護權，離婚後邦臣住在邁阿密，布雷迪則在坦帕。布雷迪也在限動發文宣布離婚消息，並稱除了對過去的感激，未來也會好好養育子女。

▲布雷迪和邦臣13年婚姻結束。（圖／CFP）



邦臣和布雷迪是共同朋友介紹認識，交往兩年多後於2009年結婚，同年第一個兒子出生，2012年再生下了女兒，另外，布雷迪還帶著和前女友生的兒子，目前已經15歲，邦臣曾說過，「這件事讓我成長了很多，而且約翰（布雷迪與前女兒的兒子）就像是我意外得到的兒子，他讓我學會用更開闊的心胸看待世界」。

▼邦臣和布雷迪聲明。（圖／翻攝自IG）

