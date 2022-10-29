嘉義長庚醫院創院20年　肩負雲嘉急重症轉診平台基地

▲▼嘉義長庚醫院20周年，肩負雲嘉急重症轉診平台基地，縣長翁章梁前往祝賀。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚醫院91年正式啟用，擁有急性一般病床達1000床，是雲嘉南規模最大的醫院，深耕嘉義20年，提供縣民優質的門診、急診與住院醫療服務，27日舉行20週年院慶，縣長翁章梁到場祝賀感謝長庚的醫療貢獻，守護縣民健康。

嘉義長庚醫院原先是一片甘蔗園，因創辦人王永慶感於當時嘉義地區醫療資源缺乏，為提供民眾充足與高品質的醫療服務而興建，於90年12月28日取得開業執照，為雲嘉南地區民眾提供優質的門診、急診與住院醫療服務。

翁章梁表示，長庚醫院為縣轄重度級急救責任醫院，並擔任雲林及嘉義縣市11家醫院急重症轉診平台基地醫院，守護雲嘉嘉地區健康照護重責大任，及時提供醫療處置減少民眾就醫舟車勞頓，COVID-19疫情嚴峻，亦肩負本縣防疫應變醫院，在楊仁宗院長帶領下所有同仁協助各項防疫業務推動，上下齊力全面防範，讓民眾安心在嘉。

衛生局長趙紋華說，嘉義長庚醫院一直以來培養醫療人才，精進各項醫療設備及技術，與國際醫療接軌，另對於偏鄉醫療照護也不遺餘力，從阿里山鄉香林衛生室假日緊急醫療、遠距醫療到社區居家醫療服務，肩負起更多為民眾健康照護責任，感謝嘉義長庚醫院團隊20年來守護縣民的健康，期勉未來持續卓越創新，提供更優質的醫療照護。