　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義長庚醫院創院20年　肩負雲嘉急重症轉診平台基地

▲▼嘉義長庚醫院20周年 翁章梁祝賀嘉勉 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義長庚醫院20周年，肩負雲嘉急重症轉診平台基地，縣長翁章梁前往祝賀。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚醫院91年正式啟用，擁有急性一般病床達1000床，是雲嘉南規模最大的醫院，深耕嘉義20年，提供縣民優質的門診、急診與住院醫療服務，27日舉行20週年院慶，縣長翁章梁到場祝賀感謝長庚的醫療貢獻，守護縣民健康。

▲▼嘉義長庚醫院20周年 翁章梁祝賀嘉勉 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義長庚醫院原先是一片甘蔗園，因創辦人王永慶感於當時嘉義地區醫療資源缺乏，為提供民眾充足與高品質的醫療服務而興建，於90年12月28日取得開業執照，為雲嘉南地區民眾提供優質的門診、急診與住院醫療服務。

翁章梁表示，長庚醫院為縣轄重度級急救責任醫院，並擔任雲林及嘉義縣市11家醫院急重症轉診平台基地醫院，守護雲嘉嘉地區健康照護重責大任，及時提供醫療處置減少民眾就醫舟車勞頓，COVID-19疫情嚴峻，亦肩負本縣防疫應變醫院，在楊仁宗院長帶領下所有同仁協助各項防疫業務推動，上下齊力全面防範，讓民眾安心在嘉。

▲▼嘉義長庚醫院20周年 翁章梁祝賀嘉勉 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華說，嘉義長庚醫院一直以來培養醫療人才，精進各項醫療設備及技術，與國際醫療接軌，另對於偏鄉醫療照護也不遺餘力，從阿里山鄉香林衛生室假日緊急醫療、遠距醫療到社區居家醫療服務，肩負起更多為民眾健康照護責任，感謝嘉義長庚醫院團隊20年來守護縣民的健康，期勉未來持續卓越創新，提供更優質的醫療照護。

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
哈利王子「核彈級爆料」毀滅皇室！　查爾斯震怒
奈格颱風「共伴效應」時間曝！　2地炸劇烈豪雨
無人機干擾盧秀燕造勢「3架被擊落」！　競總：已非首次
快訊／重量級搖滾歌手離世！　經紀人證實了
綜藝大哥進電視台遭攔！被保全問「你是誰」　下秒結局逆轉
創舉！張國煒親駕星宇A350　空中三機合體編隊飛行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣懷孕藥癮個案整合服務關懷 　陪藥癮孕婦走過孕期

好友相約喝酒禦寒！直接躺路邊睡覺　醉男：以為到家了

黃偉哲積極招商加速啟動台南產業升級　 4年吸引1293億元投資額

嘉縣攜手網紅網美推健康步道 　15條山區步道全齡兼具

台南獒犬傷人　動保處提醒飼養攻擊性犬隻應加強防護避免傷人

嘉義長庚醫院創院20年　肩負雲嘉急重症轉診平台基地

中嘉寬頻北健「宋潮好好玩」巡迴展　掃碼答題學媒體識讀

2022創意台中與鐵道217　即日起至11／6綠空鐵道盛大登場

「中國台灣」案延燒　賴香伶：鄭運鵬若覺得受害應反思兩岸政策

獨／中油大林廠燒出居民怒火！陳其邁20hrs未睡危機處理內幕曝　

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

嘉義縣懷孕藥癮個案整合服務關懷 　陪藥癮孕婦走過孕期

好友相約喝酒禦寒！直接躺路邊睡覺　醉男：以為到家了

黃偉哲積極招商加速啟動台南產業升級　 4年吸引1293億元投資額

嘉縣攜手網紅網美推健康步道 　15條山區步道全齡兼具

台南獒犬傷人　動保處提醒飼養攻擊性犬隻應加強防護避免傷人

嘉義長庚醫院創院20年　肩負雲嘉急重症轉診平台基地

中嘉寬頻北健「宋潮好好玩」巡迴展　掃碼答題學媒體識讀

2022創意台中與鐵道217　即日起至11／6綠空鐵道盛大登場

「中國台灣」案延燒　賴香伶：鄭運鵬若覺得受害應反思兩岸政策

獨／中油大林廠燒出居民怒火！陳其邁20hrs未睡危機處理內幕曝　

少女醉倒遭輪流性侵！他動手前不忘洗澡：要弄乾淨　3渣男下場曝

嘉義縣懷孕藥癮個案整合服務關懷 　陪藥癮孕婦走過孕期

宋仲基、金泰梨「約會照瘋傳」二度爆熱戀　雙方公司現身解答了

故宮3文物破損「吳密察應立刻下台」　她揪1疑點：這不是隱匿？

哈利王子「核彈級爆料」毀滅皇室！導火線爆是黛安娜之死　查爾斯震怒

新北國王簽下「NBA公鹿二哥表弟」　全能身手曾震撼ABL

天雨路滑！台9線轎車迎面撞砂石車　車頭全毀...打橫卡路中央

偷台積電技術沒用！分析師曝：中芯7奈米10年內無法「大規模生產」

獨／2千元讓他殺紅眼　高雄男當街開山刀「斬首」老闆...畫面曝

開轟手感帶到季後賽　杜家明：不能過於亢奮

聰明鸚鵡跟媽機智問答　「黑皮、救命」都會講！

地方熱門新聞

幕僚曝陳其邁處理危機　20hrs未睡

2022創意台中與鐵道217　即日起至11/6綠空鐵道盛大登場

賴香伶：鄭若覺受害應反思兩岸政策

國道1號北上206K車禍！4人受傷

屏東最年輕鄉長候選人舉辦青年參政會

彰化魚市場爌肉飯也要關！老闆曝頂讓條件

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

斷訊秒回「石器時代」　柑井里將在公墓旁新建基地台

動保處提醒飼養攻擊性犬隻應加強防護避免傷人

雲林新建9處交通科技執法...12/1上路

黃偉哲積極招商加速啟動台南產業升級

「阿泉」也停業！彰化老饕哭了

南消力推裝設住警器全民動起來

桃園2022國際青年創意美學線上競賽頒獎

更多熱門

關鍵字：

嘉義長庚創院

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲錄影出意外！

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　醫急示警

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

男下面太大包　面試被誤認勃起丟工作

獨／修護霜含禁藥害幼童性早熟！業者認了「3批號急回收」

民進黨若選不好　蔡英文：國際恐認為台灣人改變想法

大S、具俊曄情侶裝聚餐！「身材圓潤」合照曝真實狀態

矢板明夫：年底大選民進黨坐4望12

丈夫陪回娘家怨鄉下無聊！妻一句話讓他閉嘴

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面