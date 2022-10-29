懶人福音！日企業開發自動洗澡機「偵測脈搏調整溫度」　2025面世

▲未來可能不用自己動手就能把身體洗乾淨。 （圖／翻攝自YouTube／MBS新聞資訊，下同。）

記者周偉承／綜合報導

大家是否經常下班回到家，吃飽飯躺在沙發上拿著手機滑著滑著，就會懶得洗澡呢？這時多希望能有一台自動洗澡機，讓我們不用自己動手就能洗淨髒污，這樣的幻想，未來可能將不再是幻想！因為日本一家企業即接實現懶人們的願望！

以蓮蓬頭產品聞名的大阪企業「サイエンス（SCIENCE）」，為了2025年的大阪萬國博覽會，正在開發一樣專屬於人類的「洗澡機」，其實這樣的洗澡機於1970年的萬博會就已先由三洋電機展示過，而這項發明也讓當時才10歲的サイエンス（SCIENCE）會長青山恭明受到非常大的衝擊。

▲1970年三洋電機就曾展示過自動洗澡機。

當年曾擔任萬博三洋館接待員的馬野順子小姐就是體驗過當時「人類洗澡機」的其中一人，她日前受訪提到當時的感想，「非常舒服，水溫剛剛好」，此外她也逗趣表示，不曉得這次的萬博會不會也請她去體驗呢？

不過當時的洗澡機實際上並沒有洗淨的功能，但即將推出的這款洗澡機則是能夠透過背部脈搏讀取壓力數值，並由AI調整適合該對象的畫面、香味與溫度，以讓人們的身心都變的舒暢為目標。

▲未來可能人人家裡都會有一台也說不定。

另外，這次洗澡機的開發也有前三洋電機研究員參與，技術上來說已經差不多完成，2024年有望連設計在內的工作也一起完成。青山會長表示，希望做出能讓孩子們說出「哇！好厲害」、「竟然連這樣的東西也做得出來」的產品，帶給孩子們衝擊與感動。

▲自動洗澡機根本是懶人福音。 （影片取自YouTube／MBS新聞資訊，如遭刪除請見諒。）