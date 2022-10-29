媳婦崩潰！婆婆要求「65度用手洗碗」2小時　網驚：燙肉嗎

▲示意圖，非當事人。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

婆媳問題自古難解。一名媳婦日前在臉書上訴苦，婆婆要求她用手清潔碗盤2小時，竟還要65度高溫，令她大嘆無奈。貼文曝光後引發網友驚呆直呼「65度在燙肉嗎？」

有一名網友日前在臉書社團發文表示，家裡既使已經添購洗碗機，婆婆卻仍要她用高溫65度的水洗碗，認為要洗2個小時碗才會乾淨，她納悶「請問我到底為了什麼買洗碗機？」

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貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論「請婆婆示範一次，兩個小時65度，我不相信她手還能好好的」、「你這麼聽話幹嘛」、「洗下去手也廢了，以後就不用洗了」、「不用管她，東西買來就是要用」、「告訴她洗碗機的水溫度更高」。

▲媳婦崩潰PO文訴苦！ （圖／靠北婆婆臉書社團）

不少網友笑翻表示，「65度在燙肉嗎」、「洗完又餓了，餓了又吃，吃完又洗，一直無限輪迴」、「她就是在整你而已，洗碗機都買了幹嘛還乖乖的用手洗」、「用免洗碗筷吧！都不用洗」、「洗碗機哪有免費的傭人好用」。

還有不少人直批婆婆太誇張，紛紛留言「她就是靠北見不得妳爽而已，妳必須硬起來直接嘴她」、「叫他65度自己留著洗假牙」、「這是魔鬼級的老妖吧，別人的女兒死不完」、「他當媳婦時沒這些電子產品幫忙，現在媳婦有很多可以幫忙的電子3C產品，他當然會不平衡，希望你能過的跟他一樣吧」、「先別洗碗了，婆婆還不快掛號腦科」。