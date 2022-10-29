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旅客手抱沉重紙箱張望要「帶媽媽回家」　疫情期間免稅店員超暖心引熱淚

▲▼桃園國際機場,免稅店,暖心服務。（圖／資料照）

▲桃園機場第二航廈商業服務「最佳服務獎」得主陳盈竹，分享疫情期間協助旅客的暖心故事。（圖／記者王星尹攝，下同）

記者張惠媛／桃園報導

任職於桃園機場免稅店的陳盈竹，疫情期間憑藉暖心服務，榮獲桃園機場年度服務楷模「最佳服務獎」肯定，印象最深刻是服務一位外籍旅客，手上抱著沉重的箱子、在登機長廊東張西望，後來得知該名越南籍旅客是想帶媽媽回家，箱子內裝的是媽媽的骨灰罈。

「當時看到旅客抱著一個大箱子，在商店區來回張望，看起來很苦惱，直覺她需要幫忙，於是上前詢問，旅客說來台灣工作了幾年，很開心把媽媽接來一起生活，不久前媽媽生病往生了，疫情嚴峻她又不懂相關法令，只能獨自抱著媽媽的骨灰罈踏上返鄉之路，想買個夠大的袋子，安全地帶媽媽回越南河內」。

陳盈竹得知後積極提供協助，不過礙於箱子體積實在太大，店內沒有合適的商品，旅客落寞地準備離開，「看著她的背影我真的覺得很難過，突然想到公司有容量很大的不織布袋可以送她，而且還有拉鍊跟提把！」當兩人小心翼翼的將紙箱放進去，大小尺寸竟然剛剛好，為了保險起見，陳盈竹套了第二層不織布袋，再協助她輕輕地將媽媽骨灰罈安放在手推車上，看著對方紅了眼眶還不停微笑地向我道謝，「我覺得好感動，很開心可以幫得上忙。」

▲▼桃園國際機場,免稅店,暖心服務。（圖／資料照）

▲陳盈竹很常感受到候機旅客們愉悅的心情，只要看到旅客的笑容就是最有成就感的事情。

在機場免稅店任職多年，她也大方分享心情，「機場因為場域的特性，很常感受到候機旅客們愉悅的心情，自己也會被感染。」總是滿臉笑意的陳盈竹，更擅長幫助客人挑選合適的禮品，「我遇過一個客人，每次來到機場都會回來找我、請我幫他挑選送禮的商品，這表示我的服務受到肯定，我也覺得很有成就感。」陳盈竹笑道。

機場工作常會接觸到各國旅客，如何與不同國情的旅客溝通，是她努力學習的目標，本身對日文有興趣，在工作上亦是助力，「曾有位年長的日本奶奶，找不到候機室一直呆在走廊上、緊張地看著手上的機票⋯⋯」陳盈竹一問之下，發現登機時間快到了，便帶著奶奶一路走到登機地點，離走前奶奶還握著她的雙手不停道謝。

獲得最佳服務獎的肯定，陳盈竹感到受寵若驚，直言都是本份該做的事，她用自己的暖心服務，為旅客留下難忘的台灣回憶。

▲▼桃園國際機場,免稅店,暖心服務。（圖／資料照）

▲終於等到邊境解封的重要時刻，桃園機場服務人員做好準備迎接旅客。

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