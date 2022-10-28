　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

通膨、日圓貶值衝擊！　日本宣布8.5兆元「振興方案」

▲▼日本首相岸田文雄今天宣布39兆日圓的「綜合經濟對策」振興方案。（圖／路透）

▲岸田文雄宣布39兆日圓的「綜合經濟對策」振興方案。（圖／路透）

中央社

日本首相岸田文雄今天宣布，為緩和高物價與日圓貶值帶來的衝擊，政府提出支出規模約39兆日圓（新台幣8兆5000億元）的「綜合經濟對策」振興方案。

法新社報導，日本央行依舊拒絕放棄造成日圓匯率重創的超寬鬆貨幣政策。今年來，日圓兌美元匯率已經重貶逾20%。

日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄今天召開內閣會議，替綜合經濟對策補充額外預算。

會後岸田召開電視轉播的記者會表示，綜合經濟對策財源將包括2022年度第2次追加預算案，規模約為29兆1000億日圓。若加上民間投資與財政措施，振興計畫總規模可達到71兆6000億日圓（約新台幣15兆5700億元），並能促使經濟成長4.6%。

岸田說：「這是一份全面的經濟方案，目的為了對抗通貨膨脹及令經濟恢復活力。我們希望保護民眾的生計、就業和產業，同時強化未來我國經濟。」

路透社報導，岸田還表示，日本政府準備採取適當行動來應對貨幣市場過度波動。針對日圓匯價近期重貶，他說：「貨幣市場出現投機性劇烈波動，對任何人都沒好處。」

儘管日本的通膨率3%，遠低於美國和其他地區飆高的消費者物價指數（CPI）增幅，但也處於8年高點。

日本身為世界上債務占國內生產毛額（GDP）比率最高的國家之一，過去2年已經投入數千億美元，以提振經濟從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊復甦。

日本政府今天提出的綜合經濟對策，包含刺激薪資成長的措施，以及為家戶提供能源補貼。自從俄羅斯入侵烏克蘭後，能源價格已大幅攀升。

對策內容還有幫助因為日幣貶值而蒙受損失的個人與企業。日圓兌美元匯價目前來到147日圓。

日本政府9月動用多達2兆8000億日圓（約197億美元）干預匯市，近日據稱又砸更多資金支撐日圓。

日圓持續走貶，原因在於美國和日本央行的貨幣政策差距不斷擴大。日本央行保持超低利率，以鼓勵經濟持續增長；美國聯邦準備理事會（Fed）卻不斷升息。

日本央行日本銀行召開2天政策會議後，不顧因為日圓持續走貶而被要求調整政策的壓力，今天依舊宣布將保持超寬鬆的貨幣政策。

日銀總裁黑田東彥告訴記者，「短期內」貨幣政策不會改變。他表示，為了支持經濟，並以穩定持續方式達到提高薪資與安定物價的目標，現階段維持貨幣寬鬆政策是妥適的做法。

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
獨／修護霜含禁藥害幼童性早熟！業者認了「3批號急回收」
不只海鮮！醫示警：愛吃「這2類食物」會痛風　年輕人也中鏢
67歲婦意外生下女寶取名「天賜」　3年後現況曝
女友「不想做愛」　他狠砍100刀再斬首

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲物價連環漲　義大利10月通膨創1984年以來新高

通膨、日圓貶值衝擊！　日本宣布8.5兆元「振興方案」

日本箱根「小王子博物館」宣布將閉園　20年經典走入回憶

快訊／「裴洛西老公遇襲」住處遭歹徒闖入　緊急送醫

衛星對比照曝戰後慘況　聯合國：烏克蘭207處文化遺址被毀

美52歲婦女「不想做愛」38歲同居男友氣到抓狂　狠刺她100刀再斬首

正妹公車睡著慘遭性騷！怪男脫口罩「狂滴液體」　警發現偷拍前科

警動用電擊槍逮人　嫌犯下秒「爆出火球」被吞沒！恐怖畫面曝

馬斯克終於買下推特　外媒曝他「想做7件事」：救回川普帳號

「戀童淫魔」趙斗淳出獄快滿2年！鄰居受訪曝現況：幾乎沒看過他

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

特斯拉視角曝！雙載機車闖紅燈撞上噴飛...女大生亡騎士插管

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

屏東驚見「大量蚯蚓」爬出！　專家曝原因：應是環境不適合

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

歐洲物價連環漲　義大利10月通膨創1984年以來新高

通膨、日圓貶值衝擊！　日本宣布8.5兆元「振興方案」

日本箱根「小王子博物館」宣布將閉園　20年經典走入回憶

快訊／「裴洛西老公遇襲」住處遭歹徒闖入　緊急送醫

衛星對比照曝戰後慘況　聯合國：烏克蘭207處文化遺址被毀

美52歲婦女「不想做愛」38歲同居男友氣到抓狂　狠刺她100刀再斬首

正妹公車睡著慘遭性騷！怪男脫口罩「狂滴液體」　警發現偷拍前科

警動用電擊槍逮人　嫌犯下秒「爆出火球」被吞沒！恐怖畫面曝

馬斯克終於買下推特　外媒曝他「想做7件事」：救回川普帳號

「戀童淫魔」趙斗淳出獄快滿2年！鄰居受訪曝現況：幾乎沒看過他

國道上目睹休旅車「斷手掛車廂」！他一看嚇壞喊：我要報警嗎？

影／泰國女友撒嬌求買零食　睜水汪大眼男友秒投降！

民進黨若年底選不好　蔡英文：國際可能認為台灣人改變想法

ROG玩家共和國再推電競周邊　四款信仰鍵鼠即將上市

衛冕軍全家海神T1開幕戰尬中信　無懼壓力尋求甜蜜復仇

柯瑞精彩腳步險晃飛英雄哥　格林爆粗口讚嘆：宣判死刑

宋仲基爆熱戀早有預兆？　私下看手機甜笑...網抓包螢幕「是金泰梨」

影／哈利波特迷買星巴克　杯身寫13字名稱挑戰店員恥力

綠島挖黃金竟變骨骸！林子閎《綠島金魂》5大看點吸追劇

世新女神扮吉巴羅「只用珠寶遮重點」！　車頭燈太亮老司機暈爆

聰明鸚鵡跟媽機智問答　「黑皮、救命」都會講！

國際熱門新聞

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

男下面太大包　面試被誤認勃起丟工作

人妻挺8月孕肚對決小三　釀2死悲劇

裴洛西住處遭人闖入　老公遇襲

日本宣布8.5兆元振興方案

8女礦場拍MV！14礦工持槍衝出「輪流性侵」

玩抖音「偷車挑戰」撞車　4青少年噴飛慘死

箱根「小王子博物館」將閉園　20年經典走入回憶

義大利10月通膨創1984年以來新高

馬斯克買下推特　外媒曝他「想做7件事」

台灣6企業入選全球最佳雇主　最好老闆是他

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

「殭屍裘莉」出獄　真實容貌曝光

更多熱門

相關新聞

台日習慣大不同　日本公設規劃

台日習慣大不同　日本公設規劃

台灣住宅公設的規劃較偏向於銷售的宣傳性而不是實用性，所以常常出現像是溫泉、游泳池、KTV室等中看不中用的公設。相對的，在日本住宅的規劃上，公設的部分比較偏向實用性，除非是頂級豪宅系列的產品，不然很少看到太多公設的規劃。

TOYOTA暫停配發備用電子鑰匙！

TOYOTA暫停配發備用電子鑰匙！

箱根「小王子博物館」將閉園　20年經典走入回憶

箱根「小王子博物館」將閉園　20年經典走入回憶

正妹搭公車遭性騷！怪男脫口罩「狂滴液體」

正妹搭公車遭性騷！怪男脫口罩「狂滴液體」

「戀童淫魔」趙斗淳出獄快滿2年！現況曝光

「戀童淫魔」趙斗淳出獄快滿2年！現況曝光

關鍵字：

日本岸田文雄日韓要聞日圓

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　醫急示警

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

台灣東北部23：30地震　台北有感

獨／修護霜含禁藥害幼童性早熟！業者認了「3批號急回收」

宜蘭深夜地牛翻身　北部人嚇壞

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

納豆求婚遭拒！依依曝原因

《換乘2》3對情侶誕生！她告白：他像魔法般出現　超甜私照曝光

快訊／東部外海23:30發生規模5.1地震　最大震度3級

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片

4縣市大雨特報　雨彈炸到明天

丈夫陪回娘家怨鄉下無聊！妻一句話讓他閉嘴

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面