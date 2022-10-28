　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本箱根「小王子博物館」宣布將閉園　20年經典走入回憶

▲▼日本箱根「小王子博物館」宣布將閉園　20年經典要掰了。（圖／翻攝小王子博物館推特）

▲日本箱根「小王子博物館」宣布將閉園。（圖／翻攝小王子博物館推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣旅客赴日本箱根旅遊，小王子博物館是在箱根一帶不可錯過的體驗之一。然而近年受到疫情影響，遊客大量減少，加上園區內的建築老化，因此小王子博物館業者28日發出聲明，即將於明年3月31日閉園。

小王子博物館28日在官方推特發文表示，小王子博物館自1999年6月29日開館以來，一直深受大家的喜愛，但疫情導致遊客減少，加上建築物老化，將於2023年3月31日閉園。「感謝各位小王子粉絲的關照，對於給大家添麻煩表示歉意，同時衷心感謝您多年的支持，謝謝您」。

日本箱根小王子博物館（圖／記者游琁如攝）

▲▼箱根小王子博物館。（圖／資料照，下同）

日本箱根小王子博物館（圖／記者游琁如攝）

許多粉絲看完非常不捨，「去過，覺得那裡很棒很漂亮耶，好可惜」、「嗚嗚～人家還沒有去耶」、「去了一次，那裡好美好喜歡，記得去的那時還有解謎能玩，雖然全部看不懂，但還是拿了一本紀念」、「雖然已經去過，但還是覺得好可惜」。

據悉，小王子博物館是為慶祝《小王子》作者聖修伯里(Antoine de Saint-Exupéry)的100歲生辰，而建造的紀念型博物館，內部除了呈現作者的生平外，更將《小王子》書中的人物場景實體化，讓旅客有「走進小王子身處的行星」般的感受。

日本箱根小王子博物館（圖／記者游琁如攝）

日本箱根小王子博物館（圖／記者游琁如攝）

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
獨／修護霜含禁藥害幼童性早熟！業者認了「3批號急回收」
快訊／美股三大指數走高　道瓊大漲614點
獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　兒科醫急示警
李妍憬深夜嗆雪碧「只是前砲友」　護愛圤智雨
快訊／4縣市大雨特報！雨彈炸到明天　颱風外圍環流影響時間曝
故宮又被炎上！「蘭千山館」寄存文物不續約　5點聲明回應
快訊／新竹社區深夜火警！14秒傳3爆炸
玩抖音「偷車挑戰」　4青少年當場噴飛慘死
如花沉寂15年現身　「重逢吳宗憲」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

通膨、日圓貶值衝擊！　日本宣布8.5兆元「振興方案」

日本箱根「小王子博物館」宣布將閉園　20年經典走入回憶

快訊／「裴洛西老公遇襲」住處遭歹徒闖入　緊急送醫

衛星對比照曝戰後慘況　聯合國：烏克蘭207處文化遺址被毀

美52歲婦女「不想做愛」38歲同居男友氣到抓狂　狠刺她100刀再斬首

正妹公車睡著慘遭性騷！怪男脫口罩「狂滴液體」　警發現偷拍前科

警動用電擊槍逮人　嫌犯下秒「爆出火球」被吞沒！恐怖畫面曝

馬斯克終於買下推特　外媒曝他「想做7件事」：救回川普帳號

「戀童淫魔」趙斗淳出獄快滿2年！鄰居受訪曝現況：幾乎沒看過他

生小孩「感覺像高潮」　3寶媽：不想停！靠1招在家無痛卸貨

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

楊祐寧與愛妻PK找「第一張合照」　翻「兩人熱吻照」自信迎戰！

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

萌弟見毒蘑菇激動大叫 阻止爸摸：會產生幻覺

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

吃飯時汪被小貓咪搶食 眼神委屈無奈乖乖等待

通膨、日圓貶值衝擊！　日本宣布8.5兆元「振興方案」

日本箱根「小王子博物館」宣布將閉園　20年經典走入回憶

快訊／「裴洛西老公遇襲」住處遭歹徒闖入　緊急送醫

衛星對比照曝戰後慘況　聯合國：烏克蘭207處文化遺址被毀

美52歲婦女「不想做愛」38歲同居男友氣到抓狂　狠刺她100刀再斬首

正妹公車睡著慘遭性騷！怪男脫口罩「狂滴液體」　警發現偷拍前科

警動用電擊槍逮人　嫌犯下秒「爆出火球」被吞沒！恐怖畫面曝

馬斯克終於買下推特　外媒曝他「想做7件事」：救回川普帳號

「戀童淫魔」趙斗淳出獄快滿2年！鄰居受訪曝現況：幾乎沒看過他

生小孩「感覺像高潮」　3寶媽：不想停！靠1招在家無痛卸貨

2022創意台中與鐵道217　即日起至11／6綠空鐵道盛大登場

台股「年底」有望築底！　法人推電金傳產均衡布局

快訊／美股三大指數走高　道瓊大漲614點

通膨、日圓貶值衝擊！　日本宣布8.5兆元「振興方案」

疫後首場烘焙大賽「三太子麵包奪冠」　統一：冠軍作品年底開賣

《聽見歌 再唱》跟天氣搶時間　導演「察覺雨勢有異」爆土石流警戒

上籃竟「大麵包」！　西蒙斯傻眼操作又遭推特網民瘋狂嘲諷

獨／修護霜含禁用雌激素害幼童性早熟！業者認了「3批號急回收」

台日習慣大不同　日本公設重視實用性

獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害性早熟　兒科醫急示警

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

8女礦場拍MV！14礦工持槍衝出「輪流性侵」

脫北女孤獨死1年↑無人知！遺體爛剩白骨

裴洛西住處遭人闖入　老公遇襲

台灣6企業入選全球最佳雇主　最好老闆是他

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

玩抖音「偷車挑戰」撞車　4青少年噴飛慘死

男下面太大包　面試被誤認勃起丟工作

詭異！黑鳥「死神伏擊」害騎士慘摔亡

華郵：馬斯克接管推特　立刻開除4名高層

「殭屍裘莉」出獄　真實容貌曝光

護理師吃洋芋片見袋內有異物　細看嚇壞

跟總統同名同姓　俄軍查戶口笑了

更多熱門

相關新聞

赴日買房避難！男喊「東京比新北便宜」秒被潑冷水

赴日買房避難！男喊「東京比新北便宜」秒被潑冷水

隨著中共二十大閉幕，中共總書記習近平強調，不會放棄武統台灣，讓台海瀰漫緊張氛圍，相關討論不斷。就有網友心動提問，「到日本次級城市，買一間房避戰可行嗎？」話題掀起熱烈回響，然而不少鄉民秒潑冷水，直言「只會撤僑，沒身份等著GG。」

XBB進攻日本　羅一鈞：很可能成台灣本土主流變異株

XBB進攻日本　羅一鈞：很可能成台灣本土主流變異株

Lexus大改款RX確認11／23上市！

Lexus大改款RX確認11／23上市！

東京首現6宗XBB病例　專家：恐掀第8波疫情

東京首現6宗XBB病例　專家：恐掀第8波疫情

日本將採購美戰斧飛彈　射程可至中、俄

日本將採購美戰斧飛彈　射程可至中、俄

關鍵字：

日本箱根小王子博物館小王子

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

納豆求婚遭拒！依依曝原因

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

資深玉女口腔癌4期切舌！復出開唱淚崩：活著真好

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

鍾明軒留學「和德國女起衝突」！

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片

大S、具俊曄被預言將有婚姻危機！他指出2時間點

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面