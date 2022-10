共軍南海武裝大升級！空拍照揭島上軍備　砲台、機場看光光

記者葉睿涵/編譯

菲律賓攝影師阿卡揚(Ezra Acayan)最近在南沙群島上空拍到,中國在南海的人造島上,大幅建設了雷達設施、機場和海軍砲台等建築,讓中國在南海的行動一覽無遺。

據美國網路媒體The Drive報導,從阿卡揚拍攝的高清照片可見,南海華陽礁(Cuarteron Reef)建設了一個砲台,它坐落在一連串逐步增高的塔上,後方高處還裝置了雷達,方便塔台更好地觀察地平線。

A plane sits in the runway, and other structures and recreational facilities are seen on Fiery Cross Reef pic.twitter.com/2HxQvaGi5i

從照片上來看,島上似乎裝設了730/1130型近程防禦武器系统(CIWS)和一門H/PJ76 76毫米多用途機砲。這些武器讓華陽礁擁有高度防禦能力,可以抵禦巡弋飛彈、戰機、無人機等低空飛行的空中威脅,和接近人造島的艦艇。與此同時,島上另一端可見一個被裝在卡車上的相控陣雷達,還有被迷彩防水帆布覆蓋的物體。

阿卡揚也展示了幾張永暑礁(Fiery Cross Reef)的照片,只見當地已建成一座大機場,滑行道上停有一架KJ-500預警與管制機,而跑道兩側則建有機庫和一座頂部有天線罩的大塔。機場附近有一片有著通訊天線和外形看似車庫的不明區域,推測是用來停放、維修和快速部署用來發射飛彈的裝置,以及大大小小的機庫。

China has progressively asserted its claim of ownership over disputed islands in the South China Sea by artificially increasing the size of islands, creating new islands and building ports, military outposts and airstrips.



(Images: Mischief Reef) pic.twitter.com/b8Hwhma2nP