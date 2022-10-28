恐怖小丑「潘尼懷斯」在街上犯案　女ATM領錢被搶還有1女被性侵

▲男子戴著小丑面具，性侵搶劫女子。（圖／翻攝自Victorville Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國加州出現令人毛骨悚然的小丑四處犯案，警方表示，22歲男子赫南德茲(Joel Hernandez)戴著小丑面具，在街上性侵一名女子後，又搶劫另外一名女子，雖然人目前已經落網，但懷疑可能還有更多女性受害。

警方25日接到報案，一名男子身穿紅色運動裝，臉上戴著電影《牠》中跳舞小丑潘尼懷斯面具，在加州維克多維爾市(Victorville)一台提款機前，搶劫一名54歲女子，最後順利搶走美元500元（約台幣1.6萬元）。

Joel Hernandez of #California is accused of robbing and sexually assaulting at least two women in public areas while wearing a clown mask: https://t.co/pFKasmhlRA — Audrey Conklin (@audpants) October 27, 2022

警方驅車前往現場時，在路上發現一名男子特徵與受害者描述相符，便迅速拘捕赫南德茲，調查發現他在犯下搶劫案前沒多久，還在當地停車場性侵一名50歲女子。

赫南德茲被控犯下搶劫和性侵等罪，目前關押在當地看守所High Desert Detention Center中，保釋金定為美元20萬元（約台幣643萬元），警方擔心可能還有更多受害者，特別公布凶嫌照片希望能有更多民眾出面指認。