馬斯克終於買下推特　外媒曝他「想做7件事」：救回川普帳號

▲馬斯克(Elon Musk)傳已經正式接管推特。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

美國多家媒體27日晚間指出,全球首富馬斯克(Elon Musk)已完成價值440億美元的推特(Twitter)收購案,正式接管推特並解雇4名高層,甚至計畫自己出任推特執行長。除了高層人事變動以外,外界都在關注接下來馬斯克還會有何措舉,《衛報》就列舉出他可能將著手進行的7大事項,包含救回川普推特帳號。

1. 解決言論自由問題

馬斯克自稱是「言論自由的絕對主義者」,過去圍繞著收購交易最具爭議的問題之一就是言論自由。馬斯克曾針對「推文在不透明的狀況下神秘地被推廣或淡化」提出擔憂,也反對「遠超出法律範圍外」的審查,將利用開源演算法增加信任度。

2. 救回川普帳號

馬斯克堅持維護言論自由的其中一種必然結果是,過去被禁止使用推特的人可以拿回他們的帳號,這包含曾在2021年1月6日國會襲擊案後被推特封鎖帳號的美國前總統川普。馬斯克5月被問到類似問題時明確表示,「我會撤銷這一項永久禁令。」同時還宣稱推特立場「左傾」。

▲馬斯克發文稱「鳥兒自由了(the bird is freed)」,暗示已完成收購推特。(圖/翻攝自推特/Elon Musk)

3. 削減開支

馬斯克為收購推特向銀行融資130億美元,這筆錢未來將被列入推特資產負債表上,不僅要「還債」,最近推特營運支出還超出收入,負現金流達到1.24億美元。馬斯克一度被爆料將從推特7500名員工中大舉裁員75%,但他5日首度和推特員工進行線上會議時就曾表示,他不會解雇那麼多人,不過仍預計會有所削減。

4. 推動「everything app」

馬斯克4日在一則推文中提到,收購推特是「創造萬能應用程式(everything app)『X』的加速器」。他透露,買下推特有望使得X的開發加快5年。彭博社推測,所謂萬能APP的靈感似乎來自中國,他6月在一場與推特員工的會議上表示,推特平台應該更類似騰訊微信,「在中國,基本生活都能集中在微信上,如果我們能在推特重現這種情況,將取得巨大成功。」

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app