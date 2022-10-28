陳時中推出「路口安全改善計畫」　提5解方改善北市交通問題

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中今日發布與購物專家「486先生」陳延昶合作的政策宣傳片，推出「路口安全改善計畫」，包括「調整路型、整理與簡化交通號誌指標配置、持續裝設LED路牌及標誌、檢討行人穿越線位置、檢討機車兩段式左轉」五大解方，改善北市交通問題。

陳時中表示，若他當市長，要推動路口安全改善計畫，整合混亂的交通指標、調整路口設計、點亮路標，照亮回家路。他指出，台北市交通死傷事件數從2014年2萬529件變成2021年2萬4038件，死傷人數從2014年2萬7425人，2021年增加到3萬2130人，其中超過五成都發生在路口，頻繁的事故反映路口設計的缺陷，「我們不只要從交通執法、交通教育來改善，還要優化道路環境，整理混亂的交通號誌，踏出關鍵第一步。」

陳時中也批評，台北市的路標琳瑯滿目、規格不一、位置混亂，不但不美觀，用路人也經常看不懂，到了晚上路牌更難一目了然，汽機車族容易分心而出事。台北市必須整合道路號誌，檢討路口標誌的安裝標準，盤點需要增設LED路標的路口，改善混亂號誌，讓夜間路標更清晰；而路型不當，行人穿越道位置不佳的部分也要一一調整，讓駕駛、騎士都能安心行車，行人也能安心過馬路。

陳時中補充，台灣有好幾個縣市的主要道路都已經做了很好的示範，台北市的動作不能慢，「我們必須加緊腳步、守護市民朋友的安全，讓台北市的路口安全又美觀。」

▲▼陳時中推出「路口安全改善計畫」。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

