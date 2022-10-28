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伊朗飛德國班機降落　地勤驚見「一具屍體」藏在起落架艙

▲▼飛機起落架、飛機輪胎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一架從伊朗飛往德國的班機，被發現起落架中出現一具屍體。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國漢莎航空（Lufthansa，LHAG.DE）一架27日從伊朗首都德黑蘭起飛的航班，抵達法蘭克福機場後，工作人員在飛機的起落架中發現一具屍體，幸好當時所有乘客都已經順利下了飛機，才沒有乘客因此受到驚嚇。德國警方至今拒絕發表評論。

路透引述德國日報《圖片報》（Bild）報導，漢莎航空一架編號LH 601空中巴士A340客機27日凌晨從德黑蘭飛往德國，降落法蘭克福機場後，飛機被移往機庫進行檢查。地勤人員進行維修工作約4個小時後，才突然在起落架艙內發現屍體。

德國警方拒絕向媒體證實屍體的來源，也不提供任何關於死者個人身分的細節。德新社（dpa）表示，原定於28日上午的相同航線航班已經被取消。

報導補充，伊朗近期發生22歲女子（Mahsa Amini）因未戴好頭巾被捕後死亡的事件，德國境內有大量伊朗人，數千人於22日走上柏林街頭，聲援伊朗反政府運動。德國外交部長貝伯克（Annalena Baerbock）最近也宣布，政府計畫對伊朗公民實施入境限制，作為對伊朗政府的懲罰性措施。

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