哈利自稱「王室備胎」！回憶錄明年1月上市　將公開移居美國故事

▲ 英國哈利王子回憶錄《備胎》（Spare）將在2023年1月發行。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

英國哈利王子備受關注的回憶錄將於明年1月10日發行，書的封面上哈利王子神情嚴肅地凝視著鏡頭，並將書名取為《備胎》（Spare，暫譯），除了分享當年參加母親黛妃葬禮的感受，也會公開移居美國的故事。值得一提的是，這本書的內容，將成為哈利明年能否出席英王查爾斯三世加冕儀式的關鍵因素。



We are excited to announce the remarkably personal and emotionally powerful story of Prince Harry, The Duke of Sussex.



SPARE, the highly anticipated #PrinceHarryMemoir, will be published on January 10, 2023. Learn more at https://t.co/L0I4CT4flH pic.twitter.com/iqdBjBwkWE — Random House Group (@randomhouse) October 27, 2022



綜合外媒報導，美國出版社企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）27日在社群媒體發文表示，「我們興奮地宣布，哈利王子感性並充滿爆發力的人生故事，將在2023年1月10日問世。」

出版社還說，這本書將帶讀者回到1997年，全世界在悲傷的氛圍中注視著兩個小男孩，走在他們母親的靈柩之後，數十億人都想知道，從那刻起王子們的生活發生了什麼變化，其中還會包含哈利王子放棄王室職責，並移居美國的故事。

▼ 1997年，15歲的威廉（左二）與12歲的哈利（右二），出席母親黛安娜王妃葬禮。（圖／達志影像／美聯社）



書名明顯指的是哈利身為威廉王子弟弟的身分，自父親查爾斯繼承英國王位後，哈利的繼承順序排在兄長之後，因此出現了「繼承人備胎」一詞。哈利王子也曾在2021年表示，本書將準確且誠實的，展現他人生的高峰與低谷。

除此之外，曾有消息人士向媒體爆料，英王查爾斯三世將視「哈利的表現」，決定是否邀請他出席明年5月的加冕儀式。如果書中出現抨擊後母、英國王后卡蜜拉的內容，那查爾斯可能就會禁止哈利參加他的加冕儀式。

回憶錄原定今年11月出版，卻突然延後發行，外界懷疑可能因女王伊麗莎白二世的辭世，需要修改內容。這本回憶錄有416頁，將以16種語言出版，同時也會發行哈利王子親自朗讀的有聲書，部分收益將捐贈給英國慈善機構。