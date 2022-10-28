24cm巨雕比手臂還粗！男面試「下面一大包」誤會勃起　害他丟工作

▲男子擁有人人稱羨的「天賦異稟」，卻為他帶來許多困擾。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

網路上許多鄉民喜歡吹噓自己是「30公分」，然而英國一名化名為喬(Joe)的男子，擁有24公分長、周長18公分的「超粗壯巨雕」，卻抱怨下體看起來一大包，讓他求職時被面試官誤會勃起，因此沒了工作機會，為生活帶來許多不便。

男子喬近來接受英國電視台Channel 4節目採訪，暢談身為大鵰男的甘苦談，他表示，由於他的生殖器快比手臂還粗，一不小心就會從內褲中掉落出來，他只好特別為巨雕訂製內褲，以避免尷尬情況。

Man with 9.5 inch penis rejected for a job because they ‘thought he had an erection.’ https://t.co/gua4sjr3iy — ELLIOT IN THE MORNING (@EITMonline) October 26, 2022

喬表示，有次他面試工作時，雖然過程十分順利，面試官最後卻對他說，「我們非常喜歡你，但是你的行為舉止不太洽當，所以我們不會錄用你」，讓他十分受挫，後來才發現問題出在生殖器上。

喬無奈表示，因為他「下面一大包」被面試官誤會勃起，對方才會推說是「穿著問題」，暗指可以明顯看到他的生殖器，所以雖然許多人羨慕他的「天賦異稟」，他卻想去做陰莖縮小手術，認為只有這樣才能擁有正常生活。