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王必勝自曝第四劑要打高端！口罩令鬆綁11月討論「分階段進行」

▲▼10/3中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情逐漸從高原期降溫，近期確診病例維持3萬至4萬間，繼邊境解封，國內4大項防疫措施也將於11月7日鬆綁，但口罩令何時可以解禁，指揮中心指揮官王必勝今（28）日坦言，考量秋冬呼吸道病毒盛行，口罩鬆綁必須稍微保守，目前評估11月才會進行相關討論，而且也會分階段進行鬆綁。

指揮中心24日宣布11月7日起實施4大鬆綁措施，包含確診者隔離7+7的後7天只要快篩陰性就可解除自主健康管理、確診者的同住家人全面改0＋7，居家隔離走入歷史、營業及公共場所免量體溫、取消民眾參加活動疫苗3劑令等。

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王必勝接受媒體專訪談到後續鬆綁政策，目前正在討論的是確診者前7天隔離是否縮短、相關配套，還要等專家小組研商，因為確診者有疾病散佈風險，各國對於確診者不管強制還是建議，都還是有隔離措施；接下來就是通報，是否僅通報重症，無症狀、輕症不通報，也是一個方向。

接著才是考慮口罩，王必勝說，快要進入冬季，各種呼吸道傳染病盛行，避免同時有好幾種呼吸道傳染病流行，鬆綁會稍微保守。

「不是不會進行，而是它會分階段、且會稍微晚一點。」王必勝認為，11月再來討論第一階段要怎麼樣鬆綁口罩的事情，後面再看第二階段、或第三階段怎麼處理。

高端爭議不斷，除高端保護效益報告尚未繳交，近期又爆出涉及中資爭議。王必勝昨天臉書開轟，「關於高端疫苗第二期臨床試驗合作廠商的議題，我認為是烏龍的選舉操作」，還意有所指的感嘆「為何總是，急難中什麼都沒做的人，在對拼命為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打」。

王必勝接受專訪時被問及第四劑疫苗要打哪一種，仍展現對高端的支持，笑稱準備「一手打一個」，右邊打流感疫苗，左邊會打高端。

王必勝表示，高端是國產疫苗，目前正在做效益評估報告，當然最後也會以科學實證為最後結論，另還有參加WHO的團結試驗，尚未有定論，身為指揮官，還是願意支持他們，希望我們的國產疫苗能做出一個成績。

除此之外，王必勝也強調高端疫苗有其實際需求，因為是次單位蛋白疫苗，其特性就是安全性高，副作用小，對於有些擔心副作用，或者本身有其他狀況，希望疫苗副作用不要太強的人，就可以做選擇。王必勝也補充，雖然現在同種類還有Novavax疫苗，但它是今年7月才獲得緊急使用授權，在此之前是沒有的。

王必勝笑說，自己打算同時接種流感和新冠疫苗，還是希望副作用小一點。至於會不會擔心影響出國，王必勝說，打疫苗目的是為了增加保護力，維護自己身體健康，配合防疫政策；他也認為，所有國家竟管措施是一時性，日本目前雖然偏嚴格，相信不久將來就會再調整。

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