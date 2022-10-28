美參議員提「制裁習近平」法案　中使館發800字信函要求撤回

▲ 霍利要求制裁習近平等高官。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）上周提出法案，呼籲就北京在新疆侵犯人權的行為制裁中國國家主席習近平，24日收到中國駐美使館一封800字信函，指責他干涉內政，要求撤回這份「傲慢且卑劣」的法案。

霍利20日宣布，將提出《就新疆暴行制裁習近平法》（Sanction Xi Jinping for Xinjiang Atrocities Act），認定習近平參與種族滅絕及其它危害人類罪，要求向他和其他中共官員追究責任，包括祭出凍結資產、禁止入境美國等制裁。

美國新聞網站Axios披露，霍利宣布將提法案後，辦公室24日收到一封來自中國駐美使館參贊李香（Li Xiang，音譯）的800字電子郵件，指控霍利無視國際社會反對，提出傲慢、卑劣且充滿意識形態偏見的法案，嚴重干涉中國內政。

信中指責，霍利企圖在中共20大期間抹黑這場會議和中共領導人，挑撥黨與中國人民的關係，甚至膽敢揚言制裁中國最高領導人，公然與9600多萬黨員及14億中國人作對，純粹是一廂情願，不會有任何結果。

李香寫道，「中方敦促霍利參議員，放棄冷戰零和思維和對中意識形態偏見，正確看待中共及中國政府新疆政策，停止推動該法案，停止對中共及中國領導人的攻擊與抹黑，停止任何破壞中國主權及安全的行為，不要繼續沿著錯誤且危險的路途前進。」

霍利27日則在推特嘲諷北京玻璃心（sensitive）、失去理智，「要我撤回法案是不可能的。」

Somebody’s sensitive: after I proposed sanctioning Xi personally for the CCP genocide against the Uyghurs, Beijing lost its marbles, called the Uyghurs terrorists and demanded I retract the bill. Not going to happen. Read their email to me https://t.co/ErlQ3eSGPH — Josh Hawley (@HawleyMO) October 27, 2022

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