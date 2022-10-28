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普丁警告：世界面臨「二戰後最危險10年」　西方玩火必自焚

▲▼ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲這是普丁自從2月24日出兵烏克蘭以來，露面最久的活動之一。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁27日透過演說警告，未來的這十年是第二次世界大戰結束以來，最危險、最不可預測、最關鍵的十年。他說，他對於烏克蘭特別軍事行動並不後悔，斥西方政策將激起更多混亂，玩火者必自焚，這場戰事只是整個世界秩序結構性轉變的一環，西方主宰世界事務歷史時代即將結束。

綜合衛報、路透報導，普丁27日出席瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai International Discussion Club）發表演說時，提及烏克蘭戰事。他暗示對於所謂的烏克蘭特別軍事行動並不後悔，批評西方煽動戰爭，在玩一場危險、血腥、骯髒的遊戲，而這場戰事是俄羅斯反對西方宰制的更廣泛鬥爭。

普丁指出，西方已經採取多項升級情勢的行動，總是企圖加劇局勢，煽動烏克蘭衝突、挑起台灣政治危機、破壞世界糧食與能源市場穩定，斥西方政策將激起更多混亂，玩火者必自焚，「我們正站在歷史前線：未來可能是二戰結束以來，最危險、最不可預測、同時也是最關鍵的十年」，烏克蘭戰事只是整個世界秩序結構性轉變的一環，西方主宰世界事務歷史時代即將結束。

但普丁也說，他對於與西方進行和平談判一事，抱持開放態度，也否認有意在烏克蘭動用核武，強調俄方認為這沒有必要，無論在政治、軍事方面都沒有意義。

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