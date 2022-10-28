自稱「長太漂亮」讓警凍未條逮捕她　女被控殺母再度被捕！

▲女子被控殺母。（圖／翻攝自Las Vegas Metropolitan Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯28歲女子布斯塔米(Hend Bustami)因為在機場吃霸王餐被捕，她卻宣稱警察是因為她「長相太漂亮」，想要性騷擾才會逮捕她，讓她爆紅登上各大新聞版面，如今卻傳出她涉嫌殺害母親，再度被警方逮捕。

警方26日凌晨2時30分接到報案，布斯塔米在電話中失控大吼她的母親死了，就突然掛斷電話。警方前往現場發現，一名62歲女子全身多處撕裂傷，並且已經死亡。

▲女子宣稱長太正才會被逮捕，讓她一度爆紅。（圖／翻攝自Facebook）

警方調查發現死者曾與女兒布斯塔米發生口角，後來在加州巴斯托(Barstow)將布斯塔米逮捕，並將遺體送去驗屍。布斯塔米今年8月因為在拉斯維加斯哈里里德機場餐廳吃霸王餐被捕，然而她卻反控遭色警性騷擾而獲得關注。

布斯塔米被捕時除了威脅吐警察口水，還聲稱警察是變態，想要性侵她，因為他們「沒看過像她這麼漂亮的人」，讓警方十分傻眼，後來仍因行為不當被關入獄。如今傳出涉嫌殺人，鄰居透露，時常看到布斯塔米在街上表現得十分怪異，懷疑她心理健康出了問題。