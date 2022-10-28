普丁罕見「警告南韓」別提供烏克蘭武器！　尹錫悅：事涉國家主權

▲普丁27日在莫斯科智庫會議時，特別在發言上針對南韓發出警告。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁於當地時間27日出席莫斯科一場智庫會議時，除了強調與中國、印度、北韓（朝鮮）、沙烏地阿拉伯的合作關係，主張重組世界秩序以外，還罕見針對南韓直接發出警告，表示若持續向烏克蘭提供武器，則俄韓關係將會破裂。對此，南韓總統尹錫悅強調，南韓從未向烏克蘭提供殺傷性武器。

根據《俄塔社》、《路透社》，普丁27日出席在莫斯科舉辦的智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）會議時，首先針對烏克蘭與國際情勢進行討論，之後提到北韓在核武相關議題上幾乎與美國快要達成協議，然而最後是美國改變態度、加強對北韓的制裁。

緊接著，普丁話鋒一轉罕見直接提到南韓，「我知道，南韓決定向烏克蘭提供武器與彈藥」；他向南韓發出嚴正警告，「南韓若持續向烏克蘭提供武器，則俄國與南韓之間的關係將迎來破裂。」

▲尹錫悅在總統辦公室接受現場記者提問。（圖／達志影像）

根據南韓《韓聯社》，從俄烏戰爭爆發以來，雖然南韓持續向烏克蘭提供防彈安全帽、軍用帳篷、毛毯等軍需與醫療物資，以及提供人道協助，但南韓政府過去以來不斷向烏克蘭總統澤倫斯基強調，南韓無法提供烏克蘭殺傷性武器。

針對普丁在會議上特別點名警告南韓，尹錫悅今（28）日上午至總統辦公室上班接受記者發問時表示，「我們（南韓）從未向烏克蘭提供殺傷性武器。雖是如此，（但提供武器給烏克蘭與否）事涉我國國家主權問題。」

尹錫悅強調，「我國（南韓）持續與國際社會合作，一同向烏克蘭提供人道和平協助。希望（普丁與國際社會）能夠認清，我國致力於維持與全球所有國家的良好關係，包括俄羅斯在內。」

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