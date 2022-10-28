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北韓核武威脅升溫！美國防部「警告金正恩」：若用核武就別想苟活

▲▼北韓最高領導人金正恩。（圖／路透）

▲金正恩持續推動強化北韓核武能力。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今年9月推動核武政策合法化，其最高領導人金正恩更誓言絕不放棄使用核武。專家從各種情報推估，北韓將於美國期中選舉前進行第7次核試驗，戰略目標為實現核彈頭小型化。美國國防部針對北韓發出強烈警告，一旦對美國或其同盟國使用核武，則金氏政權必會招致滅亡。

根據南韓《韓聯社》、《News1》，美國國防部於當地時間27日發佈《2022年核武態勢評估》（NPR）指出，如今面臨來自北韓、中國、俄羅斯的核武威脅，為了共同維持印太地區的和平與穩定，美國必須與日本、南韓、澳洲組成4方協議，「雖說北韓的軍武規模不及中國與俄羅斯，但從美國與同盟國的核嚇阻層面來看，確實是一大難題。」

▲▼北韓透過導彈試射，能夠達成核彈頭小型化的目標，更能輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

▲北韓透過導彈試射，能夠達成核彈頭小型化的目標，更能輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

美國國防部警告北韓切勿輕舉妄動，「一旦（北韓的）金氏政權使用核武，就別幻想會繼續存活在這個世界上。北韓對美國或是同盟國、夥伴施加核武攻擊，是無法被饒恕的行為，且必會招致政權滅亡。」

報告指出，「北韓正全面儲備核武、彈道飛彈、化學武器等，並一步步改善武器缺點和推動武器多元化，對於美國和印太地區持續構成威脅。我們認知到，在我方的對北韓戰略中，面對北韓提升其核武、化學武器、導彈、常規性武器能力的威脅，我們必須警告金正恩政權，一旦使用核武必將招致嚴重後果。」

報告也提到，除了使用核武以外，北韓有可能對東亞實施迅速的戰略性攻擊，因此美國的核武未來將會持續扮演重要的核嚇阻角色。

▲▼美軍核動力航母雷根號上部署F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機、E-2空中預警機、EA-18G咆哮者電子作戰機等90架軍機以及5000名人員，被稱為是「行走的軍事基地」（圖／達志影像／newscom）

▲美軍核動力航母雷根號上部署F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機、E-2空中預警機、EA-18G咆哮者電子作戰機等90架軍機以及5000名人員，被稱為是「行走的軍事基地」（圖／達志影像／newscom）

美國國防部同時警告北韓，一旦向其他國家輸出核武製造技術、核武相關物質、核武專家等，美國將會讓北韓政權付出代價。

美國國防部在報告承諾，美國對於印太地區同盟國與夥伴的協防承諾不會改變，表示未來將會視情況演變強化遏阻力量。

另外，面對北韓第7次核試驗的時間點步步進逼，美國將從10月31日至11月4日與南韓空軍展開大規模聯合空中訓練「警戒風暴」（Vigilant Storm），屆時南韓將派出F-35A、F-15K、KF-16戰鬥機與KC-330空中加油機等140架軍機，美國則會派出F-35B戰鬥機、EA-18咆哮者電子作戰機、U-2高空偵察機、KC-135空中加油機等100餘架戰機，合計此次軍演規模共為240多架軍機。

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