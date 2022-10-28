馬斯克想讓推特成為「最受尊敬廣告平台」　計畫3至5年內再次上市

▲馬斯克PO文，「Dear Twitter Advertisers」。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

特斯拉創辦人、全球首富馬斯克（Elon Musk）預計在28日完成收購推特，然而曾發文說過痛恨廣告的他，昨（27）日發文給「親愛的推特廣告商」，說「推特立志成為全球最受尊敬的廣告平台」。

根據《CNBC》報導，馬斯克在該則推文提到，他想親自分享他收購推特的動機，外界對於他為何收購、對廣告的看法有許多猜測，但大部分都是錯誤的，「從根本上來說，推特立志成為全球最受尊敬的廣告平台，可以增強你的品牌、發展你的企業」。

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

馬斯克表示，他收購推特的原因，是覺得擁有一個共同的數位城市廣場對文明的未來很重要，「在這裡可以不訴諸暴力，透過健康的方式就廣泛的信仰進行辯論」。

《華爾街日報》先前指出，先前許多廣告商擔心馬斯克計畫縮減內容審核，且和汽車廣告間存在潛在利益衝突，還有廣告商擔心他會完全從平台上刪除廣告。

不過馬斯克的貼文表達了對廣告的信心，還說「如果做得好，廣告可以達到取悅、娛樂和告知的作用」。

《彭博社》則報導表示，馬斯克計畫在完成收購後的3至5年內，讓推特的新控股公司再次上市。