　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

米蘭近郊家樂福驚傳砍人1死4傷　傷者包括義甲球星

▲▼北部大城米蘭（Milan）郊外阿薩戈鎮（Assago）一處購物中心今天發生持刀攻擊案，造成1死4傷。（圖／路透社）

▲北部大城米蘭（Milan）郊外阿薩戈鎮（Assago）一處購物中心今天發生持刀攻擊案，造成1死4傷。（圖／路透社）

文／中央社米蘭27日綜合外電報導

根據義大利官員與媒體，北部大城米蘭（Milan）郊外阿薩戈鎮（Assago）一處購物中心今天發生持刀攻擊案，造成1死4傷，傷者包括西班牙籍足球員馬里（Pablo Mari）。

法新社引述義大利「安莎國家通訊社」（ANSA）報導，案發後，一名46歲義大利人隨即被捕，他似乎有精神狀況。

媒體報導，警方已排除本案涉及恐怖主義。

案發地點是購物中心內的家樂福超市，涉案男子從架上抓起一把刀後，開始隨機攻擊人，死者是一名30歲超市員工。

米蘭所在地倫巴底大區的區長方達納（Attilio Fontana）表示，一名「年輕超市員工…不幸傷重不治」，其餘傷者似無生命危險。方達納並感謝「介入阻止這名瘋狂男子」的員工、顧客和警方，以及協助被害人的醫護人員。

傷者中包括馬里，這名司職後衛的足球員被英超兵工廠（Arsenal）外借至義大利蒙沙足球俱樂部（Monza）。消息人士告訴法新社，馬里目前人在醫院，意識清楚且還能說話。

兵工廠推文向馬里及其他被害人表示慰問，並指「我們已與保羅（馬里）的經紀人聯繫，經紀人告訴我們，他人在醫院，傷勢不重」。

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！　秀隱藏版超兇身材
曾一天就大賠2500萬　「交易醫生」靠一招賺回5000萬
73歲李炳輝「穿著單薄」市場求生計！　楊元慶感嘆認不出：掏光
前NBA球星「搧女友耳光」家暴被逮　才傳與CBA上海隊簽約
19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！　趙小僑笑：你就知道我多
郭子乾以「蘇真衝」身分輔選蘇清泉　民眾轟種樹百里「爛路百里」
奈格暴風圈恐掠過東南部陸地！時間曝光　路徑擬拋物線北轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克想讓推特成為「最受尊敬廣告平台」　計畫3至5年內再次上市

米蘭近郊家樂福驚傳砍人1死4傷　傷者包括義甲球星

名畫又遇襲　環保人士把頭黏上《戴珍珠耳環的少女》

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻怨：生命中最重要的人毀了一切

20大後中國對台外交打壓恐加劇　白宮籲中方克制

G20峰會下月登場　白宮：拜登無意會蒲亭

美預期將與盟友達協議　阻中國獲尖端晶片製造工具

普丁否認有意對烏克蘭用核武　批西方想宰制全球

投資人消化企業財報　美股漲194點

黑鳥「死神伏擊」害騎士慘摔亡　詭異撞擊影片曝光！

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐(更)

停紅燈拿啤酒猛灌！　嗆警：每個人都有習慣

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

馬斯克想讓推特成為「最受尊敬廣告平台」　計畫3至5年內再次上市

米蘭近郊家樂福驚傳砍人1死4傷　傷者包括義甲球星

名畫又遇襲　環保人士把頭黏上《戴珍珠耳環的少女》

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻怨：生命中最重要的人毀了一切

20大後中國對台外交打壓恐加劇　白宮籲中方克制

G20峰會下月登場　白宮：拜登無意會蒲亭

美預期將與盟友達協議　阻中國獲尖端晶片製造工具

普丁否認有意對烏克蘭用核武　批西方想宰制全球

投資人消化企業財報　美股漲194點

黑鳥「死神伏擊」害騎士慘摔亡　詭異撞擊影片曝光！

都與賈吉競爭　大谷翔平挑戰球員工會票選2大獎二連霸

洗臉洗錯小心會爛臉！皮膚科醫師解答「正確清潔」5件事

快訊／高雄銀樓搶案畫面曝！　「項鍊戒指一把抓」鴨舌帽男狂奔

藍芽連線車子音響…不久後驚覺「誇張真相」！趙孟姿PO照：再扯一點

奈格最新預測路徑曝！3區降雨恐紫爆　彭啟明：今明重點觀察期

戴資穎第34度大戰依瑟儂前「自曝有傷」　好友還記得她的胖臉頰

42歲八點檔女星「產檢出異狀」急住院！下月就要生…孕期狂吐無法走路

瘋電影／刀鋒劍客　忍者貓師父收狗做徒弟對抗惡官

蘋概股今年逾半慘摔！「最重逾60%」　專家曝還有陣痛期

一表詳解全台6大養生村　它押金最貴上看1500萬

雙蛇互咬「嘴對嘴」激戰 纏成球變傳說中的蛇吻

國際熱門新聞

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

脫北女孤獨死1年↑無人知！遺體爛剩白骨

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

詭異！黑鳥「死神伏擊」害騎士慘摔亡

護理師吃洋芋片見袋內有異物　細看嚇壞

跟總統同名同姓　俄軍查戶口笑了

「殭屍裘莉」出獄　真實容貌曝光

女童參加「昏迷挑戰」窒息亡！法院判TikTok免責

投資人消化企業財報　美股漲194點

1900萬分之一機率　男14個月內連中2頭獎

美預期將與盟友達協議　阻中國獲尖端晶片製造工具

名畫又遇襲　環保人士把頭黏上珍珠耳環少女

普丁否認有意對烏克蘭用核武　批西方想宰制全球

G20峰會下月登場　白宮：拜登無意會蒲亭

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

黃子佼買好愛馬仕「等Lulu親取」　曝砸重金原因認：變了

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

奈格颱風增強　吳德榮警告：對台灣威脅不小

即／威力彩2.16億一注獨得！獎落高雄市

新北男墜樓亡　哥哥才聊過電話

大媽團翻拍「老年版《甄嬛傳》」爆紅！官方要求下架

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

新北警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面