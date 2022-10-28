美預期將與盟友達協議　阻中國獲尖端晶片製造工具

▲拜登政府預期近期內將與盟友達成協議，讓它們一道採行限制中國取得尖端晶片製造工具的美國新規定。（圖／路透）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

美國商務部一名高官今天表示，拜登政府預期近期內將與盟友達成協議，讓它們一道採行限制中國取得尖端晶片製造工具的美國新規定。

商務部本月公布一套涉及範圍廣泛的出口管制，當中包括嚴格限制中國取得美國晶片生產技術的措施，大幅擴展美方延緩北京科技與軍事發展的力道。

不過，商務部也挨批未能說服重要盟友實施類似的設備管制，因為日企東京威力科創公司（Tokyo Electron Ltd.）、荷蘭企業艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV），與美國企業都生產晶片製造設備。

路透社報導，商務部負責工業暨安全事務的次長艾斯特維茲（Alan Estevez）接受華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）訪問時，被問到會做些什麼來讓盟友實施類似規定，尤其是日本與荷蘭，艾斯特維茲回答：「我們預期近期內會有協議。」

至於協議可能納入對中國新出口規定的哪些部分，艾斯特維茲表示，「我們正在考慮全套（規定）」，包含晶片以及工具。

美方新規定也讓中國無法取得世界各地以美國設備生產的某些半導體晶片。