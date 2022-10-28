　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

護理師吃洋芋片突見「袋內異物」！拿起細看嚇壞：是人的手指？

國外一名獸醫護士，在吃洋芋片時發現疑似人的骨頭。（示意圖／翻攝自pexels）

▲國外一名獸醫護士，在吃洋芋片時發現疑似人的骨頭。（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

太可怕了！加拿大卑詩省一名獸醫護士在吃完洋芋片時，赫然發現袋子底部有一根骨頭，仔細一看像是人的手指，讓她覺得相當噁心，立刻向業者聯繫，後續也曝光了。

根據《鏡報》報導，這名護士和同事分享洋芋片，快吃完的時候，注意到袋子底部的「異物」，結構上看起來是一塊骨頭，是骨骼末端的圓形凸起處，稱為「髁」。她解釋，因為骨頭偏小，不像是普通人的，但看起來非常像是人類的骨頭，「如果是囓齒動物，又有點太大，如果真的是一塊骨頭，一定會很大塊，但我們不確定」。

這名護士指出，這塊骨頭很像是人類的手指，不過有點小，「如果不是人類，可能是在野外被捕獲，或者某種害蟲」，事後她向業者取得連繫，對方表示：「我們很遺憾聽到，您對最近一次購買經驗感到失望」，並強調他們十分重視消費者的健康、安全和滿意度，要求她把東西寄回。值得注意的是，業者使用「異物」一詞，拒絕稱該物品是骨頭。

護士透露，她光是工作就要處理很多噁心的東西，因此很難有東西能讓他們作嘔，「然而，當你在食物發現不同的東西，沒有人嘔吐…只有很多尷尬的笑聲和厭惡的表情」，他們最擔心的問題在於，骨頭是否是人類的，「顯然這會大大增加整體價值」。

護士猜測，骨頭可能來自孩童的手指。而業者不久後也做出回應，但內容讓她失望，「感覺是複製貼上，看起來很冷漠，好像是剛剛才發生的事」。

延伸閱讀
前主播張瑞玲乳癌病逝　日常就須注意10大危險因子發生
足球賽裁判遭足球「重擊頭部」　腦出血送醫救治身亡
「喪屍裘莉」回歸了真面目曝光！伊朗網紅出獄首發聲：已停用IG帳號

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
中油煉油廠深夜大火「傳爆炸聲」！住戶聽巨響嚇壞
威力彩2.1億一注獨得！獎落這縣市
「我妹妹說她照顧得很想死！」台灣長照家庭圖鑑凸顯無奈慘況
台中桶屍案「金錢豹紅牌酒店女」首曝光　見媒體狂奔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

護理師吃洋芋片突見「袋內異物」！拿起細看嚇壞：是人的手指？

俄軍佔村查戶口一看大笑「抓到總統」　他跟澤倫斯基同名同姓

墨西哥32州全「通過同性婚姻」　最高法院院長：愛就是愛

10歲女童玩抖音「昏迷挑戰」窒息身亡！法院判平台免責

日本11月將主辦「觀艦式」　南韓政府決定派海軍參加

南韓江原道機場開放免簽　越南100多名團客入境後失聯

日男旅館殺妻後「捅腹自殘」！送醫搶救自爆：就是我動的手

日相會晤立陶宛總理　談創設安保對話「重視台海和平穩定」

足球砸死人！中學球賽裁判「離奇爆頭」　腦出血不治身亡

法院認定Meta違反822項「競選獻金法」　開出7.8億美元破紀錄罰款

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐(更)

停紅燈拿啤酒猛灌！　嗆警：每個人都有習慣

大雨天驚見水溝噴泉　男淋成落湯雞崩潰破音

護理師吃洋芋片突見「袋內異物」！拿起細看嚇壞：是人的手指？

俄軍佔村查戶口一看大笑「抓到總統」　他跟澤倫斯基同名同姓

墨西哥32州全「通過同性婚姻」　最高法院院長：愛就是愛

10歲女童玩抖音「昏迷挑戰」窒息身亡！法院判平台免責

日本11月將主辦「觀艦式」　南韓政府決定派海軍參加

南韓江原道機場開放免簽　越南100多名團客入境後失聯

日男旅館殺妻後「捅腹自殘」！送醫搶救自爆：就是我動的手

日相會晤立陶宛總理　談創設安保對話「重視台海和平穩定」

足球砸死人！中學球賽裁判「離奇爆頭」　腦出血不治身亡

法院認定Meta違反822項「競選獻金法」　開出7.8億美元破紀錄罰款

他洗澡一開水龍頭「鮮紅血水」狂噴　浴室秒變兇案現場

燒肉店「親親五花肉」讓紀念日慘變分手Day　內向男後悔：怎挽回

護理師吃洋芋片突見「袋內異物」！拿起細看嚇壞：是人的手指？

新北警偷發女友私密照！嗨喊「林口騷貨」下場超慘

影／超硬派禮物！　北漂青年翻背包　發現阿公偷塞扳手

俄軍佔村查戶口一看大笑「抓到總統」　他跟澤倫斯基同名同姓

跨越海峽雲端沙龍　兩岸青年逐夢未來

影／手機壞掉又想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

大林廠開爐「油料沒進就氣爆」！居民求陳其邁停工：我們怕得要死

北車K區地下街經營權爆招標弊案　誠品「違約再投標」竟通過審查

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

國際熱門新聞

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

女童參加「昏迷挑戰」窒息亡！法院判TikTok免責

1900萬分之一機率　男14個月內連中2頭獎

護理師吃洋芋片見袋內有異物　細看嚇壞

跟總統同名同姓　俄軍查戶口笑了

墨西哥32州全通過同性婚姻

足球砸死人　中學球賽裁判不治亡

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

「殭屍裘莉」出獄　真實容貌曝光

習政權10年「中國10大變化」一次看

台裔公務員在美被捕！最重恐判20年

教宗方濟各勸誡神父修女「別看色情片」

小偷翻柵欄「蛋被刺穿」！　救命根畫面曝

更多熱門

相關新聞

公廁衛生紙架驚見「超巨8腳蜘蛛」　他嚇：擦屁股嗎

公廁衛生紙架驚見「超巨8腳蜘蛛」　他嚇：擦屁股嗎

一名男網友日前在公廁上廁所，準備要抽衛生紙擦屁股時，竟發現滾筒衛生紙內竟藏了一隻超巨大的「喇牙」（白額高腳蛛），讓他嚇得表示「看來我直接穿褲子走掉好了」。

男友遭「約炮詐騙」　妹子看對話傻了：被綠都不知

男友遭「約炮詐騙」　妹子看對話傻了：被綠都不知

賴慧珊和同事跪地搶命　隔天才知雙膝瘀青

賴慧珊和同事跪地搶命　隔天才知雙膝瘀青

餐飲業開40K招嘸人！網揪「徵才1條件」罵翻

餐飲業開40K招嘸人！網揪「徵才1條件」罵翻

護理師10萬張照製縮時　紀錄台灣之美

護理師10萬張照製縮時　紀錄台灣之美

關鍵字：

周刊王護理師洋芋片手指

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

新北男墜樓亡　哥哥才聊過電話

即／威力彩2.16億一注獨得！獎落高雄市

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

即／高雄8樓華廈起火傳受困　消防救出3人

大媽團翻拍「老年版《甄嬛傳》」爆紅！官方要求下架

黃子佼買好愛馬仕「等Lulu親取」　曝砸重金原因認：變了

高雄晚間銀樓遭搶！嫌犯徒步逃逸中

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

高雄工廠深夜火警！5消防分隊灌救中

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

BIGBANG太陽刪光IG「大頭貼改全黑」！

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面