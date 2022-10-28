護理師吃洋芋片突見「袋內異物」！拿起細看嚇壞：是人的手指？

▲國外一名獸醫護士，在吃洋芋片時發現疑似人的骨頭。（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

太可怕了！加拿大卑詩省一名獸醫護士在吃完洋芋片時，赫然發現袋子底部有一根骨頭，仔細一看像是人的手指，讓她覺得相當噁心，立刻向業者聯繫，後續也曝光了。

根據《鏡報》報導，這名護士和同事分享洋芋片，快吃完的時候，注意到袋子底部的「異物」，結構上看起來是一塊骨頭，是骨骼末端的圓形凸起處，稱為「髁」。她解釋，因為骨頭偏小，不像是普通人的，但看起來非常像是人類的骨頭，「如果是囓齒動物，又有點太大，如果真的是一塊骨頭，一定會很大塊，但我們不確定」。

這名護士指出，這塊骨頭很像是人類的手指，不過有點小，「如果不是人類，可能是在野外被捕獲，或者某種害蟲」，事後她向業者取得連繫，對方表示：「我們很遺憾聽到，您對最近一次購買經驗感到失望」，並強調他們十分重視消費者的健康、安全和滿意度，要求她把東西寄回。值得注意的是，業者使用「異物」一詞，拒絕稱該物品是骨頭。

護士透露，她光是工作就要處理很多噁心的東西，因此很難有東西能讓他們作嘔，「然而，當你在食物發現不同的東西，沒有人嘔吐…只有很多尷尬的笑聲和厭惡的表情」，他們最擔心的問題在於，骨頭是否是人類的，「顯然這會大大增加整體價值」。

護士猜測，骨頭可能來自孩童的手指。而業者不久後也做出回應，但內容讓她失望，「感覺是複製貼上，看起來很冷漠，好像是剛剛才發生的事」。

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