▲墨西哥32州全數批准同性婚姻。(示意圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

墨西哥塔茅利巴斯州的議員今晚表決,通過同性婚姻合法化的議案,成為墨西哥32州中最新一個批准同性婚的州。

美聯社報導,修改塔茅利巴斯州(Tamaulipas)民法的議案是以23票贊成、12票反對與2票棄權通過,支持同性婚的群眾爆出一陣歡呼聲,高喊「沒錯,我們可以!」(Yes, we can!)。

塔茅利巴斯州議員審議時,支持與反對同性婚的兩派陣營相互叫囂,議員最後移到另一個會議廳完成辯論與投票。

墨西哥最高法院(Supreme Court of Justice of the Nation)主席沙爾狄瓦(Arturo Zaldivar)樂見塔茅利巴斯州通過同性婚,他在推特(Twitter)發文說:「巨大的彩虹高掛整個國家,彰顯所有人的尊嚴與權利。愛就是愛。」

昨天,墨西哥南部格瑞羅州(Guerrero)批准另一個允許同性婚的類似法案。

2015年,最高法院裁定州法律阻擋同性婚姻違憲,但一些州是經歷了數年,才頒布符合這項裁決的法律。

