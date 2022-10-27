日相會晤立陶宛總理　談創設安保對話「重視台海和平穩定」

▲日相岸田文雄會晤立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京27日專電

日本首相岸田文雄昨天會晤立陶宛總理席莫尼特後發表聯合聲明，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並暗指中國試圖以武力片面改變現狀，兩國強調台灣海峽和平穩定的重要性。

岸田與席莫尼特（Ingrida Šimonytė）昨天在東京舉行會談後發表聯合聲明。內容指出，日本與立陶宛是共享自由、民主、法治、人權等基本價值的夥伴，長期擁有友好合作關係。

聯合聲明指出，國際社會正面臨堪稱歷史歧路的嚴峻局勢，俄羅斯對烏克蘭的侵略是動搖國際社會基幹的舉動，正徹底顛覆歐洲的安全保障環境；在印度太平洋地區，權力均衡正急遽變化，缺乏透明性的軍力擴大、試圖以武力片面改變現狀的情況正持續強化。

兩人均認為，歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障是不可分的。兩國為了因應持續變化的戰略環境，有必要加強關係，今年適逢兩國建立友好關係100週年，因此決定將關係升格為戰略夥伴關係。

雙方鑑於歐洲及印太的安保環境正起大變化，均同意兩國將加強共享有關安保問題的見解，將創設外交及國防當局參與的安全保障政策對話。

岸田與席莫尼特對於東海及南海的局勢都深以為憂，強烈反對試圖以武力片面改變現狀的作法。此外，兩人都強調國際社會的安全與繁榮不可或缺的台灣海峽和平穩定的重要性，期盼兩岸問題和平解決。

這項聯合聲明還指出，日本與立陶宛兩國將在國際場域加強合作，這包括人權外交、聯合國安理會改革、裁軍及核武不擴散等。至於國際衛生課題的因應，雙方認為，不能讓特定地區被遺漏，導致產生地理上的空白，支持台灣以觀察員身份參與世界衛生大會（WHA）。

日本朝日電視台報導，與俄羅斯國境相連的立陶宛近年展現與中國加強對決的姿態，並強化與台灣的關係。