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日本11月將主辦「觀艦式」　南韓政府決定派海軍參加

▲▼日本海上保安廳的船隻。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本海上保安廳的船隻。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本即將於11月6日在神奈川縣相模灣舉行海軍的「觀艦式」（海軍閱兵儀式），為此日本曾於今年1月邀請包括南韓在內的西太平洋友邦海軍共同參與。最新消息指出，南韓政府今（27）日終於同意派出海軍參加日本主導的觀艦式，距離上一次南韓參加日本主導的觀艦式，已接近7年的時間。

根據《韓聯社》，南韓政府高層關係人士在通話中透露，在政府召開國家安全保障會議（NSC）力行常任委員會議後，終於同意派出海軍參加日本的觀艦式，而南韓國防部也將於不久之後正式對外宣布這項消息。

▲▼日本海上自衛隊懸掛的旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本海上自衛隊懸掛的旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，由於日本海上自衛隊使用的旗幟在外觀上與太平洋戰爭時日本軍軍旗（旭日旗）高度相似，若南韓貿然派出海軍參加日本主導的觀艦式，恐怕會喚起國內民眾對於二戰時日軍的負面情緒、在朝野政壇或輿論上掀起爭議，因此對於是否同意日方邀請，南韓政府與軍方進行長時間的檢討。

最後，南韓政府同意參加日本的觀艦式，目前研擬派出1萬噸級的昭陽級軍需補給艦。

據悉，南韓海軍曾先後於2002年、2015年參加日本觀艦式，日本海上自衛隊則於1998年、2008年參加由南韓主導的觀艦式；至於南韓曾於2018年邀請日本參與在濟州島舉辦的國際觀艦式，不過當時南韓表示希望日方使用日本國旗取代海上自衛隊旗，最後日本選擇不參加。

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