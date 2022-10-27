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日男旅館殺妻後「捅腹自殘」！送醫搶救自爆：就是我動的手

▲▼飯店,旅館,民宿,客房,服務生,行李員（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲兇嫌砍殺妻子後，要求旅館工作人員代為報警（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣一名男子在旅館房間內砍殺一名女子並捅腹自殘，隨後聯絡旅館工作人員，要求協助報警。警方到場後，被害人已明顯死亡，而兇嫌則是傷勢嚴重，隨即被送往醫院搶救。警方將等待男子狀況恢復後再進行筆錄。男子送院前曾聲稱，死者是自己的妻子，不過兩人的具體關係仍待釐清。

▲▼日本警察,警視廳,警察,警車。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

▲警方到場時，女子已經死亡。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

根據《靜岡電視台》報導，靜岡縣沼津市JR沼津車站前的一間商務旅館工作人員27日上午7時左右向警方通報稱，「有房客發生夫妻爭執，並且有人死亡。」警消獲報後隨即趕往現場，並在商旅4樓的客房內發現一名50多歲女性倒臥在地，當場確認死亡。

在場的另一名男子則是腹部刺傷，被送往醫院急救。旅館工作人員表示，27日上午接獲該名男性房客的聯絡稱，自己殺了妻子，要求代為聯絡警察。消防人員指出，該名男子在被送院搶救的過程中主動表示，「是我拿菜刀砍了妻子，之後捅了自己的腹部。」

警方初步判斷兩人為夫妻關係，但詳細犯案動機與事發經過仍需等待男子情況恢復後，才能進行筆錄並釐清。除此之外，事發現場暫時並未發現有第三者存在的痕跡。據悉，男子的傷勢嚴重，不過仍可以說話。

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