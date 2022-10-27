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晶片短缺！　日TOYOTA宣布：「感應式鑰匙」2支變1支

TOYOTA不排除2023年全面撤除英國產線　脫歐風暴持續延燒（圖／路透社）

▲日本豐田汽車宣布，因缺少晶片，短期內交車僅會提供1支智慧型車鑰匙。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

受到全球晶片荒影響，日本豐田汽車27日宣布，為了能夠準時交車，未來部分車種在交車時僅會提供1支智慧型感應車鑰匙。豐田汽車原本會提供車主2支智慧車鑰匙，未來第2支將改為沒有防盜功能的傳統車鑰匙，直到之後零件到貨，並順利生產後，才會「補發」給車主。

根據《日本放送協會》報導，豐田汽車在交車時本來會提供車主2支智慧型車鑰匙，該款車鑰匙是由感應式鑰匙與傳統式鑰匙組合而成。然而受到晶片零件不足影響，豐田汽車27日宣布，從現在開始，交車時僅會提供1支智慧型車鑰匙，另一把則是傳統的插孔鑰匙。

值得注意的是，傳統插孔鑰匙僅能打開車門，無法發動引擎。不過豐田汽車也承諾，一旦晶片荒解除，零件順利到貨並完成生產，就會將第2支智慧型車鑰匙補發給車主。

受到波及的共有Camry、 CROWN、PRIUS、bZ4X、RAV4、HARRIER、C-HR、Alphard、VELLFIRE、NOAH、VOXY、LAND CRUISER、Land Cruiser Prado以及GranAce等14個車種。

除此之外，豐田旗下的豪車品牌LEXUS也宣布跟進，受影響車種為LS、ES、IS、LC、RC F、LX、NX、UX、UX300e等。

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