1900萬分之一機率！男14個月內「連中2次頭獎」　贏4千多萬獎金

▲男子竟然連續贏得2次頭獎。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者李振慧/綜合報導

許多人夢想中樂透,卻可能一輩子都沒中過一次,然而加拿大一名男子卻在14個月內連中2次大獎,每次皆贏得加幣100萬元(約台幣2,358萬元),超強好運讓他自己都不敢相信。

來自加拿大安大略省中東部米爾頓鎮(Milton)的男子貝尼(Antoine Beaini),去年8月購買彩券Maxmillion LOTTO MAXprize,才贏得加幣100萬元獎金,近來他使用APP線上查詢開獎資訊時,意外發現自己買的彩券又中頭獎加幣100萬元。

Milton man shocked after winning $1 million Lotto Max prize for second time https://t.co/7a7zoJQGW3