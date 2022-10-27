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1900萬分之一機率！男14個月內「連中2次頭獎」　贏4千多萬獎金

▲▼英國51歲男子買樂透中100萬英鎊，半年時間就花光了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子竟然連續贏得2次頭獎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李振慧／綜合報導

許多人夢想中樂透，卻可能一輩子都沒中過一次，然而加拿大一名男子卻在14個月內連中2次大獎，每次皆贏得加幣100萬元（約台幣2,358萬元），超強好運讓他自己都不敢相信。

來自加拿大安大略省中東部米爾頓鎮(Milton)的男子貝尼(Antoine Beaini)，去年8月購買彩券Maxmillion LOTTO MAXprize，才贏得加幣100萬元獎金，近來他使用APP線上查詢開獎資訊時，意外發現自己買的彩券又中頭獎加幣100萬元。

貝尼領獎時表示，「我當時也完全不敢相信，想著『怎麼又來一次』」，和第一次中獎相比，第二次中獎更讓他感到震驚，他當下立即把喜訊告訴妻子，對方也十分開心，計畫將贏得的獎金用來幫助改善家人生活，特別是幫助年輕親戚，「我想讓我的下一代家庭能過得更舒適」。

根據樂透公司資料統計，連續贏得樂透的機率約為1900 萬分之一，和連續被雷擊中2次的機率一樣罕見，雖然如此，貝尼並不是第一個連續中獎的人，法國也曾有一名匿名男得獎者連續在2年內贏得2次歐元100萬元（約台幣3,221元）大獎，分別是2016年11月與2018年6月。

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關鍵字：

樂透頭獎加拿大安大略Antoine Beaini北美要聞

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