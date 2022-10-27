蛇蠍人妻弒夫詐領保險金！一審重判「無期徒刑」：須永久社會隔離

▲南韓檢方公開李恩海、曹賢洙的長相。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／編譯

南韓「蛇蠍人妻」李恩海為了詐領8億韓元死亡保險金，竟於2019年6月夥同小王曹賢洙，在京畿道加平郡龍爪溪谷戲水時慫恿不諳水性的丈夫尹某從瀑布一躍而下，最後導致溺斃。今（27）日，仁川地方法院召開一審，認為兩人必須永久與社會隔離，因此判處李恩海無期徒刑、曹賢洙30年有期徒刑；尹某的姐姐、姊夫當場眼淚潰堤，向檢方表達感謝。

根據《韓聯社》，仁川地方法院刑事15部27日在一審法庭上宣布，判處31歲的李恩海（이은해，音譯）無期徒刑、30歲的曹賢洙（조현수，音譯）則為30年有期徒刑，同時在刑滿出獄後的20年內須配戴用於追蹤定位的電子腳鐐。

先前檢方曾在出庭時，曾向法官依殺人與殺人未遂等罪嫌，求處將兩人判處無期徒刑。一審法官判定，李、曹二人的犯行並非是透過煤氣燈效應（Gaslighting，心理操縱）達到直接性殺人，而是屬於一種「不作為」，即兩人在尹某跳水後即將溺斃之際，選擇故意不施以救援的間接性殺人行為。

▲李恩海遭到警方成功逮捕。（圖／達志影像／newscom）

部長法官李揆薰（이규훈）痛批，「李、曹等兩名被告為了領取8億韓元死亡保險金，先前曾2度試圖謀劃殺害被害人（尹某），即便2次皆宣告失敗卻還是不死心，最後將之成功殺害。從犯案動機與手法來看，其罪行相當惡劣。（在前往龍爪溪谷戲水時）從一開始就計畫不予以救援，打算偽裝成事故死亡。」

法官李揆薰說明判處重刑的理由，「兩名被告從檢警調查初期便積極隱匿犯罪事實，直到案情演變成對自己不利，才終於展開逃亡。兩人對於犯案根本毫無懺悔或反省之意，且兩人毫無罪惡感，不斷反覆試圖殺害（尹某），如果其未能如預期死亡，則會試到成功殺害為止。因此，必須讓兩人與社會永久隔離，才能有時間好好贖罪。」

尹某的姊姊、姊夫在法官宣布判決後當場流淚，判決結束後他們走向檢察官席，不斷低頭向在偵辦上鍥而不捨的檢方以及一山西部警察署表達感謝之意。

▲尹某、李恩海、曹賢洙2019年6月30日前往龍沼溪谷戲水。（圖／翻攝自韓網）

李恩海婚後仍與曹賢洙維持曖昧關係。檢方研判，2019年6月30日晚間8時24分，李恩海不斷慫恿毫無任何救生裝備的丈夫尹某（尹尚燁，윤상엽）從4公尺高的石頭跳入3公尺深的瀑布溪谷，然而不諳水性的尹某跳水後，一旁的曹賢洙卻故意不予以救援。

另外，李、曹兩人還曾於2019年2月、5月兩度試圖殺害尹某。李恩海在江原道襄陽郡民宿時，故意在吃食中以河豚血液、精巢下毒，之後甚至還親手推尹某跌近釣魚池內。

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