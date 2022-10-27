「新北警婦幼奧斯卡獎」今登場　謝沛恩當嘉賓說故事驚豔全場

▲新北市警局婦幼安全創意比賽頒獎典禮，謝沛恩擔任神秘嘉賓為孩子們講故事。（圖／新北警察局提供）

記者戴上容、陳雕文／新北報導

有「新北婦幼奧斯卡獎」之稱的新北市警局婦幼安全創意比賽，今年已經邁入第11年，今年的比賽分為國小「海報創作比賽」及「故事繪本創作比賽」二大類，今天的頒獎典禮邀請到有「氣質女神」封號的謝沛恩擔任神秘嘉賓，驚豔全場！

新北市政府警察局婦幼隊長林子翔今（27）日表示，今年的婦幼安全創意比賽內容以「保護、守護、愛護」為主題，透過藝術創作的過程激發聯想，思考婦幼安全保護工作的意義。

今天的頒獎典禮，邀請到有「氣質女神」封號的謝沛恩擔任神秘嘉賓，16歲就出道的謝沛恩在53屆金鐘獎中首次入圍金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，2008年更在電視劇「波麗士大人」超齡演出鑑識巡官黃開儀，劇中的她個性活潑開朗、不受拘束，鑑識能力屢屢成為破案助力，入木三分的演技受到導演王小棣大讚是最有潛力的演員。

▲新北市警局婦幼安全創意比賽頒獎典禮，謝沛恩擔任神秘嘉賓為孩子們講故事。（圖／新北警察局提供）

今天女神謝沛恩化身警察姐姐，在現場朗讀這次故事繪本創作金獎作品「仔仔的糖果」，內容描述森林國小內來了一個新老師，小朋友都很喜歡他，但看似溫柔的阿兔老師，對仔仔開始有了一些無理要求，謝沛恩將故事起承轉合，以輕柔的語氣展現出氣質女神的功力，讓現場許多小朋友、大朋友聽得相當陶醉，而在唸完故事繪本後，也讓小朋友清楚知道，關懷與騷擾的界線到底在哪。

這次海報創作比賽參賽作品共有81件，得獎者共24名，故事繪本創作比賽參賽作品共33件，得獎者共5名，報名相當踴躍，特別的是，這次國小海報得獎者共24名，其中13名都是來自板橋國小的學童，且低、中、高年級的前3名也幾乎都由板橋國小包辦！

故事繪本金牌獎「仔仔的糖果」是由國立台中教育大學美術系的陳念欣獲得，國小低年級海報金牌獎「要抱不要暴」是由板橋國小的陳品葳獲得，中年級金牌獎「不喝陌生人給的飲料或食物」是由板橋國小黃薇軒獲得，高年級金牌獎「護幼全民一起來113110保護您」是由板橋國小李宜恩獲得。

▲頒獎典禮上孩子們興奮合影。（圖／記者戴上容翻攝）



新北警局長黃宗仁表示，今年6月1日跟蹤騷擾防制法上路，已快滿5個月，新北警局統計至10月27日止，新北市共受理222件跟騷案，超過8成2行為人是男生，8成6的被害人是女生，跟騷關係中又牽扯到家庭暴力，因此婦幼保護工作變得更加複雜與艱難，需要民眾與警察共同協力，婦幼安全才能獲得更完善的保護。

▲新北市警局婦幼安全創意比賽頒獎典禮，現場發送小禮物 。（圖／新北警察局提供）