　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「新北警婦幼奧斯卡獎」今登場　謝沛恩當嘉賓說故事驚豔全場

▲▼ 新北市警局婦幼安全創意比賽頒獎典禮現場 。（圖／新北警察局提供）

▲新北市警局婦幼安全創意比賽頒獎典禮，謝沛恩擔任神秘嘉賓為孩子們講故事。（圖／新北警察局提供）

記者戴上容、陳雕文／新北報導

有「新北婦幼奧斯卡獎」之稱的新北市警局婦幼安全創意比賽，今年已經邁入第11年，今年的比賽分為國小「海報創作比賽」及「故事繪本創作比賽」二大類，今天的頒獎典禮邀請到有「氣質女神」封號的謝沛恩擔任神秘嘉賓，驚豔全場！

新北市政府警察局婦幼隊長林子翔今（27）日表示，今年的婦幼安全創意比賽內容以「保護、守護、愛護」為主題，透過藝術創作的過程激發聯想，思考婦幼安全保護工作的意義。

今天的頒獎典禮，邀請到有「氣質女神」封號的謝沛恩擔任神秘嘉賓，16歲就出道的謝沛恩在53屆金鐘獎中首次入圍金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，2008年更在電視劇「波麗士大人」超齡演出鑑識巡官黃開儀，劇中的她個性活潑開朗、不受拘束，鑑識能力屢屢成為破案助力，入木三分的演技受到導演王小棣大讚是最有潛力的演員。

▲▼ 新北市警局婦幼安全創意比賽頒獎典禮現場 。（圖／新北警察局提供）

▲新北市警局婦幼安全創意比賽頒獎典禮，謝沛恩擔任神秘嘉賓為孩子們講故事。（圖／新北警察局提供）

今天女神謝沛恩化身警察姐姐，在現場朗讀這次故事繪本創作金獎作品「仔仔的糖果」，內容描述森林國小內來了一個新老師，小朋友都很喜歡他，但看似溫柔的阿兔老師，對仔仔開始有了一些無理要求，謝沛恩將故事起承轉合，以輕柔的語氣展現出氣質女神的功力，讓現場許多小朋友、大朋友聽得相當陶醉，而在唸完故事繪本後，也讓小朋友清楚知道，關懷與騷擾的界線到底在哪。

這次海報創作比賽參賽作品共有81件，得獎者共24名，故事繪本創作比賽參賽作品共33件，得獎者共5名，報名相當踴躍，特別的是，這次國小海報得獎者共24名，其中13名都是來自板橋國小的學童，且低、中、高年級的前3名也幾乎都由板橋國小包辦！

故事繪本金牌獎「仔仔的糖果」是由國立台中教育大學美術系的陳念欣獲得，國小低年級海報金牌獎「要抱不要暴」是由板橋國小的陳品葳獲得，中年級金牌獎「不喝陌生人給的飲料或食物」是由板橋國小黃薇軒獲得，高年級金牌獎「護幼全民一起來113110保護您」是由板橋國小李宜恩獲得。

▲▼ 今天頒獎典禮。（圖／記者戴上容翻攝）

▲頒獎典禮上孩子們興奮合影。（圖／記者戴上容翻攝）

新北警局長黃宗仁表示，今年6月1日跟蹤騷擾防制法上路，已快滿5個月，新北警局統計至10月27日止，新北市共受理222件跟騷案，超過8成2行為人是男生，8成6的被害人是女生，跟騷關係中又牽扯到家庭暴力，因此婦幼保護工作變得更加複雜與艱難，需要民眾與警察共同協力，婦幼安全才能獲得更完善的保護。

▲▼ 新北市警局婦幼安全創意比賽頒獎典禮現場 。（圖／新北警察局提供）

▲新北市警局婦幼安全創意比賽頒獎典禮，現場發送小禮物 。（圖／新北警察局提供）

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
快訊／台中驚現「3公尺大天坑」！現場畫面曝光
周末後恐「海陸警連發」　1前提有望放颱風假！
世紀同台！羅志祥鬆口認演唱會「確定邀她當嘉賓」：太久沒見面
快訊／國巨子公司併購爆內線　創投聞人1家3口全被約談
快訊／團團有救了！　大陸專家有望來台治療
TOYOTA Corolla Cross台灣首撞測試！　結果
快訊／颱風要來了！　「桃園萬聖城」開幕宣布延期
快訊／駕駛座扁掉！　男「頭部爆血」卡車內死亡
快訊／16:32地震！　台中、彰化有感
前主播癌逝！10大危險因子曝　醫示警「3狀況」千萬別拖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中南屯驚現「3公尺天坑」！警方急拉封鎖線

用心肅毒獲關務署信任　警專責跨國郵包緝毒破案率近8成

快訊／國巨子公司併購爆內線　創投聞人邱羅火1家3口全被約談

台南工人右手臂捲入輸送帶　警消大陣仗救援！命大僅輕傷

毆打性侵前女友！恐怖男瞎掰「床頭吵床尾和」下場曝

高雄小貨車追撞聯結車！駕駛「頭部爆血」卡車內　送醫搶救不治

竹縣大享容器潤滑油溢出起火　居民罵爆！環保局要求限期改善

賣場安管機房硬上實習生！沙拉脫洗下體　自認貼心：有鋪紙板

「新北警婦幼奧斯卡獎」今登場　謝沛恩當嘉賓說故事驚豔全場

打臉內政部！限期婦聯會轉為政黨　法院撤銷處分：侵犯結社自由

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

快訊／台中南屯驚現「3公尺天坑」！警方急拉封鎖線

用心肅毒獲關務署信任　警專責跨國郵包緝毒破案率近8成

快訊／國巨子公司併購爆內線　創投聞人邱羅火1家3口全被約談

台南工人右手臂捲入輸送帶　警消大陣仗救援！命大僅輕傷

毆打性侵前女友！恐怖男瞎掰「床頭吵床尾和」下場曝

高雄小貨車追撞聯結車！駕駛「頭部爆血」卡車內　送醫搶救不治

竹縣大享容器潤滑油溢出起火　居民罵爆！環保局要求限期改善

賣場安管機房硬上實習生！沙拉脫洗下體　自認貼心：有鋪紙板

「新北警婦幼奧斯卡獎」今登場　謝沛恩當嘉賓說故事驚豔全場

打臉內政部！限期婦聯會轉為政黨　法院撤銷處分：侵犯結社自由

黃偉哲重視防詐騙　台南阻詐金額累計達13.7億元六都第一

快訊／台中南屯驚現「3公尺天坑」！警方急拉封鎖線

她抬頭驚見「老人倒掛14樓窗外」痛苦呻吟！　驚現畫面曝光

足球砸死人！中學球賽裁判「離奇爆頭」　腦出血不治身亡

老公1年給家用13K！夏天「禁止全家吹冷氣」妻崩潰提告：太小氣了

新北第5選區／「瓊瑤女星」幫站台！　現身市場陪葉元之拜票

Angelababy空空賞！身體搓澡也搓不出死皮的「白皙秘訣」在此

練台生發公開信批台開坑殺股東　嗆「下市動機令人懷疑」

先探／台股登月計畫

周末後恐「海陸警連發」　1前提有望放颱風假！2路徑都躲不過暴雨

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

即／新北某國中男墜樓亡　師生嚴重驚嚇

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

奧客帶食材煮小火鍋　還留負評：肉送太少

國3南新竹寶山段持續封閉！現場慘況曝光

神岡桶屍案／女租客是酒店妹　冷靜問訊警方也訝異

即／夫妻入住摩鐵未退房　2人失意識急送醫

賣特製家鄉味賺錢遭遣返　女移工哭求這件事

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

網美「逃出柬埔寨」返台拍AV　推特被停了！連小帳也被鎖

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

白家綺KTV突遭襲胸！

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

即／新北某國中男墜樓亡　師生嚴重驚嚇

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面