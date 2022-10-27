美國軍援烏克蘭卻「庫存告急」　專家：部分武器已達最低極限

▲俄烏戰爭延燒，美國援助烏克蘭大量武器導致美軍庫存急速減少。圖為烏克蘭首都基輔10日發生一連串爆炸。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭持續約8個月不僅消耗了俄羅斯儲備的武器，也消耗了美軍武器庫存。外媒稱，美國日益萎縮的國防工業如今已難以繼續履行對基輔的軍援承諾，同時又不會導致華府在阻止進一步衝突時的能力降低。智庫專家表示，美國部分武器的庫存已經達到戰爭規畫和訓練所需的最低水準，恢復過去儲備量要花上數年。

根據「日經亞洲」指出，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）12日與全球約50位防長在布魯塞爾開會後向記者表示，將推動刺激國防工業基礎，提升用於保衛烏克蘭的（武器）系統生產，「同時滿足我們自己的安全需求。」奧斯汀的發言反映出外界擔憂，如果沒有增產，美軍庫存可能就會開始減少。自俄烏戰爭以來，美國承諾向烏克蘭提供價值176億美元軍援，其中包含了未來幾年的武器交付。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）資深顧問坎西恩（Mark Cancian）日前就警告，「美國的部分庫存已經達到戰爭計畫和訓練所需的最低水準。」例如，美國向烏克蘭運送了3分之1庫存的「標槍」（Javelin）防空飛彈，重新儲備這些武器估計需要數年時間。在榴彈砲火系統方面，美國則提供了150多萬枚砲彈，「這可能已經接近美國願意在不危及自身作戰能力前提下給予援助的極限。」

另外，「海馬斯」（HIMARS）高機動性多管火箭系統的庫存也開始短缺，華府承諾援助的40套目前只有一半成功交付烏克蘭。一名美國高官表示，剩餘的可能要過幾年才能交付。「標槍」和「海馬斯」都是國防製造商洛克希德馬丁所生產，執行長泰克萊（James Taiclet）18日在財報會議上表示，公司計畫提高海馬斯的年產量從60套增至96套，但可能需要花上數年時間。

拜登政府12日發表新的《國家安全戰略》指出，「在國防規劃的每一階段納入盟友和夥伴，對於有意義的合作至關重要。」據此方針，美國正在考慮與台灣共同生產美國設計的武器，共同提高生產力，同時也考量到潛在的台海危機。報導指出，面對來自中國、北韓和伊朗的潛在威脅，美國需要加強威懾，過於關注歐洲事態發展可能會影響全球安全局勢。

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