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嘉義小城咖啡實驗計畫登場！　20人氣咖啡店聯手推「嘉義特調」

▲▼ 嘉義「小城咖啡實驗計畫」即將登場！逾20家人氣咖啡店聯手共創 推出期間限定「嘉義特調」、「嘉義特製」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義「小城咖啡實驗計畫」即將登場！逾20家人氣咖啡店聯手共創 推出期間限定「嘉義特調」、「嘉義特製」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

致力挖掘事物本質的創意團隊「平凡製作」今年8月啟動地方創生計畫「+1+1+1=嘉義式 Formula Chiayi」，期盼藉由民俗、飲食、文學三種配方，調配出嘉義的獨屬魅力。繼首發民俗軸線「暗光鳥紀－輪普東食堂」吸引千人齊聚具有百年歷史的東市場後，今飲食軸線「小城咖啡實驗計畫」也如火如荼地展開，特意攜手北歐盃咖啡烘焙賽冠軍陳志煌（James）領軍的 Fika Fika Cafe、嘉義兩家咖啡名店國王蝴蝶咖啡、木更Mugeneration共同主持，號召嘉義市20家獨立咖啡店一同以嘉義市的產地、風土、意象發想，演繹自己心目中的「嘉義特調」咖啡與「嘉義特製」餐點，邀請全台咖啡迷一起探索嘉義的獨特風味！

▲▼ 嘉義「小城咖啡實驗計畫」即將登場！逾20家人氣咖啡店聯手共創 推出期間限定「嘉義特調」、「嘉義特製」 。（圖／嘉義市政府提供）

平凡製作創意總監黃銘彰表示，嘉義本就是台灣咖啡產地，根據財政部統計，嘉義市咖啡店密度更高居全台第二，僅次於首都台北市，儼然是形塑在地生活風格的重要一環。

▲▼ 嘉義「小城咖啡實驗計畫」即將登場！逾20家人氣咖啡店聯手共創 推出期間限定「嘉義特調」、「嘉義特製」 。（圖／嘉義市政府提供）

不僅密度之高全台罕見，街頭巷尾的獨立咖啡店更特色鮮明、風格獨具，交織出屬於當代嘉義的生活風景。「小城咖啡實驗計畫」希望透過獨立咖啡店作為新世代嘉義生活風格代表，藉由逾20家獨立咖啡店共同探尋在地風味、創作並販售以「嘉義」為主題的餐飲品項，為市民帶來更多品味家鄉的途徑，也讓外地旅人透過一杯咖啡的時間，細品這座迷人的小城，響應店家包含：Morikoohii 森 咖啡、美好咖啡店、玖零甜食所、兩顆蛋、T.M.D、睦鄰咖啡 morning cafe、Coffee Soulution 珈琲解方、卓武咖啡 Zhuo-Wu CAF'E、睦嶋咖啡、Evie's Café 伊米咖啡、融合度咖啡、花磚咖啡、小口品s、青橙坡上・AOMIKAN COFFEE STAND、奇喚咖啡、玖 CAFÉ、星耀辰咖啡車計劃、Dalah Coffee Van Project、Mimico Café 秘密客咖啡館、Forward Roasters / 往前咖啡製作所、咖啡一派 The Coffee Folks 等20家地方名店。「一座城市除了在視覺上能有所謂的『識別』，在風味上或許也可以一起尋求某種程度的共識——或者藉由這個過程更了解所處城市的內裡。」黃銘彰說道。

嘉義知名咖啡廳「木更 Mugeneration」主理人黃思涵（Rainie）表示，「對我來說，嘉義特調可能是一杯隨著飲用時咖啡量減少，象徵蘭潭水庫在不同季節水位變化的咖啡；嘉義特製或許是一盤融入嘉義畫家陳澄波畫作色彩，有著黃、綠、橘顏色的甜點......透過產地、風土、意象的挖掘，嘉義的風味其實蘊藏無限可能。」深耕嘉義市多年的「國王蝴蝶咖啡」主理人「老吳」吳連銘更直指，「嘉義咖啡文化是什麼？也許正在挖掘地方風味的我們，就是嘉義咖啡文化本身。」

北歐杯咖啡烘焙大賽雙料冠軍、Fika Fika Cafe 主理人陳志煌（James）則期待，「當人們被各種嘉義特調、嘉義特製吸引，便會自然地行程來訪人潮，讓這個地方可以發光發亮，成就良善的循環。」


「Formula 2 飲食 #小城咖啡實驗計畫」將於11.02（三）在嘉義市「木更 Mugeneration 」舉辦成果發表會，一次公布逾20家嘉義咖啡名店的研發成果。而在成果發表會結束後，全台咖啡迷可於台北 Fika Fika Cafe 伊通店、信義遠百 A13 店、信義誠品店，以及嘉義各響應獨立咖啡店品味期間限定販售的「嘉義特調」與「嘉義特製」，並索取由新銳插畫家 Dofa Li 操刀的限量集章地圖，每消費一杯／份「嘉義特調」或「嘉義特製」便可集 1 點，集滿 15 點、20 點及全數集完可分別換取限量好禮，獎品送完為止。歡迎人們循線走訪，用一杯咖啡成為自己認識嘉義的美好起點。關於「Formula 2 飲食 #小城咖啡實驗計畫」最新活動內容，敬請關注「嘉義市政府智慧科技處」臉書粉絲專頁及「有事青年實驗室Instagram」。

▲▼ 嘉義「小城咖啡實驗計畫」即將登場！逾20家人氣咖啡店聯手共創 推出期間限定「嘉義特調」、「嘉義特製」 。（圖／嘉義市政府提供）

【小城咖啡實驗計畫成果發表會】
活動時間：11月02日（三）
活動地點：木更Mugeneration
主辦單位：嘉義市政府
執行單位：平凡製作 studio ordinary
共同主持店家 ：國王蝴蝶咖啡、木更MUGENERATION、Fika Fika Cafe
響應店家：Morikoohii 森 咖啡、美好咖啡店、玖零甜食所、兩顆蛋、T.M.D、睦鄰咖啡morning cafe、Coffee Soulution 珈琲解方、卓武咖啡Zhuo-Wu CAF'E、睦嶋咖啡、Evie's Café 伊米咖啡、融合度咖啡、花磚咖啡、小口品s、青橙坡上・AOMIKAN COFFEE STAND、奇喚咖啡、玖 CAFÉ、星耀辰咖啡車計劃、Dalah Coffee Van Project、Mimico Café 秘密客咖啡館、Forward Roasters / 往前咖啡製作所、咖啡一派 The Coffee Folks

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