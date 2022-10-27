地下室冰箱發現屍體！警逮捕3家人　姊夫坦承「自製武器」殺人

▲警在冰箱找到屍體，逮捕姊夫到案。（圖／翻攝自Williamson County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州警方接獲民眾報案，前往一棟民宅調查，結果在地下室冰箱中發現用塑膠袋包裹的屍體，後來證實死者為男子尚恩(Sean Carr)，並將其3名家人逮捕。

事件23日發生在田納西州費爾維尤市(Fairview)，警方接獲民眾報案，對方目睹一起謀殺案，立即前往現場，在地下室冰箱發現男子尚恩的遺體。死者姊夫麥可(Michael Lee)被捕後坦承，他把一顆球塞進襪子中，使用這個自製武器把尚恩殺死，犯案後為了保護家人，才會把屍體藏在冰箱中。

麥可的妻子安潔琳(Angeline Lee)則告訴警方，她一直覺得尚恩很不尊重她，事發當天晚上，丈夫突然告訴她已經把尚恩殺死，事後回想她當初應該報警，如今覺得很後悔。

目前麥可被警方指控刑事殺人罪，妻子安潔琳與兒子丹尼斯(Dennis Lee)因為被視為共犯也被逮捕，由於案件正在調查中，警方暫不對外透露進一步案情，3人將於下月3日出庭。鄰居表示，這戶人家居住在當地已經2年，平常是樂於助人的好鄰居，沒想到寧靜社區竟然會發生血案。