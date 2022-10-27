習近平掌權十年「中國10大變化」　加大對台施壓、西方觀感惡化

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

習近平展開史無前例的第3任期，被外媒形容是「毛澤東以後最有權力的中國領導人」。《路透社》也整理出他執政10年以來中國發生的10項重大變化。

西方對中國看法惡化



美中關係近年急遽惡化，尤其前總統川普對北京態度轉為強硬，使得雙邊關係加速降溫。此外，由於擔憂人權問題、中國對台侵略性漸增，其他西方國家對中國的觀感也越來越糟糕。

習近平的反貪腐運動

習近平一上任便著手根除黨內貪腐，事實證明，這項政策與作法廣受民眾歡迎，也被許多分析人士稱為「消除政敵的有用工具」。

「馴服」邊境地區

西藏、新疆及香港都離北京非常遙遠，長期以來也都讓中共頭痛。不過，習近平發起維吾爾族集中營、香港國安法等「前所未見的大規模維安打壓」之後，控制了這些邊境地區。

▲美中關係近年持續惡化。（圖／達志影像／美聯社）



加大施壓台灣

自從毛澤東之後，所有中國領導人都強調台灣與中國「統一」的重要性，但在習近平領導下，兩岸局勢急遽升溫，解放軍近年在台灣周邊增加活動，包括軍事演習、入侵台灣防空識別區等等，尤美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月訪台後，更發動一系列規模空前的軍演。

中國日益站穩「經濟主導地位」

習近平加大「國家對經濟的指導與控制」，廣泛打壓最自由的私營企業，尤其線上平台及營利教育組織，加上新冠防疫措施持續，推高都市失業率，也降低消費者信心。

經濟成長放緩、收入增加

習近平上任前，中國經濟以每年2位數成長的時代已經結束，如今此數據不斷下滑，也是經濟規模擴大的必然結果，但在他的統治之下，收入依然穩定上升。越來越多分析人士警告，中國經濟未來還會進一步放緩，這種以投資和基礎建設為動力的模式，將越來越難以為繼。

▲解放軍持續加大台灣周圍軍事活動。（圖／路透社）



鎮壓異議、擴大審查

習近平打壓國內批評及示威，消除異議空間，也穩定強化中國網路「防火長城」的內部審查。

世上最大規模軍隊「不斷成長&現代化」

解放軍持續縮小與美軍的差距，也不斷強化奪台能力，對兩岸局勢展生重大影響。一些美國官員警告，中共武力奪台的時間軸可能越來越縮短。

在污染及綠色科技都處領先地位

中國努力擺脫對煤炭的依賴，同時成為生產電動汽車的全球領導者，而且承諾2060年實現碳中和（carbon neutrality），贏得各界讚賞與肯定。最明顯的一點是，中國空氣品質在過去10年穩定改善。

消除極端貧困、但不平等持續

習近平認為，「消除極端貧困」是中共過去10年的關鍵成就之一，但事實證明，尤其城鄉收入差距的各種「不平等」才是艱鉅挑戰，也是他試圖透過「共同富裕」政策解決的問題。中國基尼係數（Gini）顯示，儘管近年些微下降，中國仍是全球大型經濟體中「收入不平等程度」最高國家之一，與美國併列。