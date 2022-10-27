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入冬注意！RSV、新冠、流感恐齊爆　可能同時感染1種以上病毒

▲▼美國,新冠肺炎,口罩。（圖／路透）

▲專家指出，造成RSV病例增加的部分原因為新冠防疫措施鬆綁，像是社交距離與口罩令等。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國部分醫療機構已因幼童「呼吸道融合病毒」（RSV）病例激增面臨醫療量能緊繃。醫師警告，RSV病例增加，加上新冠肺炎傳播增加、流感季提早到來，今年冬天恐怕將出現三種呼吸道疾病同時爆發的狀況，且有可能同時感染一種以上病毒。

綜合路透、NBC News報導，對許多孩子們來說，感染RSV、新冠、流感的早期症狀看起來很像，包括咳嗽、流鼻涕、肌肉痠痛、發燒、頭痛等，比較少見的症狀為腹痛、嘔吐、腹瀉等。至於喉嚨痛的狀況，波士頓兒童醫院傳染病專家墨菲特（Kristin Moffitt）認為這可能是染新冠所導致，因許多omicron亞型變異株確診者起初的症狀是喉嚨痛。

不過加州小兒科醫生瓦爾度諾（Ira Wardono）直言，「我們已經看到患者對不只一種病毒檢測呈現陽性」。墨菲特也說，家長通常難以在一開始就肯定孩子染上的是何種病毒，且有可能同時感染一種以上病毒。對醫師來說，要確認是哪種病毒引起感染，唯一方法就是檢測。

威爾康奈爾醫學院流行病預防和應對中心負責人瓦爾馬（Jay Varma）指出，造成RSV病例增加的部分原因為新冠防疫措施鬆綁，像是社交距離與口罩令等。數據顯示，RSV感染率在2020年至2021年的秋冬期間異常低，但從2021年春季開始急遽增加，到了8月下旬達到高峰。

嬰幼兒感染RSV的風險最大，因為無法咳出因病毒生成的分泌物，需要清呼吸道或進行靜脈注射，有些人可能需要吸氧。年齡較大的兒童、大多數成年人通常出現輕微類似感冒的症狀。

美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，RSV平均每年造成5.8萬名5歲以下孩童以及17.7萬例65歲以上長者住院。儘管RSV死亡個案在美國孩童年齡層中很少見，但每年有1.4萬名成年人感染RSV喪命，長者、免疫功能低下者風險最大。

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