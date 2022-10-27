日本梅毒患者暴增！10個月破1萬例　專家急籲年輕人：別約砲

▲日本2022年感染梅毒的患者已經超過1萬人。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本2022年梅毒感染患者截至23日累計1萬141人，而這也是自1999年開始使用現行調查方式統計後，首次超過1萬例。對此，專家表示，相關數據近年有明顯增加趨勢，疑似是因為透過社交媒體或交友軟體與不特定多數的伴侶發生性行為的情況越來越普及，才會導致病毒傳播，因此也呼籲年輕人避免相關行為。

根據《讀賣新聞》報導，東京都傳染病資訊中心27日根據國立傳染病研究所的統計數據公開了分析報告，報告指出，日本全國2022年截至10月23日已經有1萬141人感染梅毒，而這也是相關單位自1999年起開始使用現有調查方式後，首次超過1萬人。

感染梅毒的患者主要會出現全身皮疹、淋巴結腫大、陰部潰瘍等症狀，初期症狀輕微不容易被發現，但是一旦持續惡化，將會造成心臟與神經的損害。而感染梅毒後若根據醫囑服用抗生素，便能痊癒。

日本的梅毒感染患者在二戰過後曾一度飆升至20萬人，但是由於抗生素的普及，感染人數大幅下降。然而2010年卻又開始出現增長趨勢，經過2018年的高峰期後雖然有所減少，但2020年又轉為增加，2021年更是來到7983例，沒想到2022年還沒過完，就已經突破1萬例。

目前尚無法得知近年梅毒感染患者突然暴增的原因，但專家懷疑與社交媒體、交友軟體的普及有關，年輕人透過相關社群與不特定的性伴侶發生性行為的情形越來越多，導致感染範圍擴大，因此也呼籲年輕人應該避免危險性行為。

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