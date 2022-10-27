準女王美照曝光！比利時公主21歲生日　進過軍校也懂中文

▲伊莉莎白公主25日迎來21歲生日，皇室公開2張由比利時皇室攝影師博格茨（Bas Bogaerts）拍攝的照片。（圖／翻攝自推特／Belgian Royal Palace）

記者詹雅婷／綜合報導

比利時未來準女王伊莉莎白（Élisabeth Thérèse Marie Hélène）公主25日迎來21歲生日，皇室發布2張她的美照來紀念這一刻，照片中的她散發出高貴氣質，流露準女王風範。她除了喜歡彈鋼琴、閱讀也熱愛運動，進過軍校，也精通多國語言，會說荷蘭語、法語、德語、英語，也曾學過中文。

▲伊莉莎白是比利時國王菲力浦和王后瑪蒂爾德的長公主。（圖／達志影像／newscom）

綜合外媒Tatler等報導，伊莉莎白是比利時國王菲力浦（Philippe）和王后瑪蒂爾德（Mathilde）的長公主，是比利時皇室第一繼承人。在皇室發布的最新官方照當中，可見她坐在靠窗位置，身穿簡單優雅淺色衣服、戴上金色耳飾，淺棕色長髮自然垂落肩上，望向窗外、露出微笑，散發一股優雅氣質魅力。

La Princesse Elisabeth fête ses 21 ans aujourd’hui ! Joyeux anniversaire !



Bas Bogaerts pic.twitter.com/ktHogvsZ6r — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) October 25, 2022

在比利時1991年修改繼承法，讓最年長的子女成為王儲，放寬原先只給男性的繼承權，讓女性也有機會成為君王。在伊莉莎白公主未來登基後，將成為比利時史上第一位女王。

▲伊莉莎白公主目前是牛津大學的學生，在林肯學院進修歷史與政治。（圖／達志影像／美聯社）

伊莉莎白公主目前是牛津大學的學生，在林肯學院進修歷史與政治，先前也進入歐洲王室青睞的UWC大西洋學院就讀，取得國際學士學位（IBDP）。今年7月，她完成比利時皇家軍事學院（Royal Military Academy）為期一年的社會和軍事科學訓練，也曾參加耶魯全球青年學者計畫，文武雙全。

伊莉莎白公主精通多國語言，包括荷蘭語、法語、德語及英語，也曾學過一些中文。她多才多藝，除了喜歡閱讀、彈鋼琴，也熱愛運動，滑雪、網球、風帆、潛水等都難不倒她。

▼ 伊莉莎白公主精通多國語言，包括荷蘭語、法語、德語及英語，也曾學過一些中文。（圖／達志影像／newscom）