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A片恐害魔鬼入侵　教宗方濟各敦促神父修女「應停止觀看色情片」

▲▼天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）認為色情會為神職人員帶來不良影響。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

85歲的天主教教宗方濟各（Pope Francis）在會議上告誡神職人員，要抵制網路色情誘惑的「惡習」，不只是兒童虐待等非法色情內容，更「正常」的色情片也應該停止觀看，因為那正是「魔鬼入侵」的方式。

綜合法新社等外媒報導，方濟各24日在梵蒂岡一次會議上詳盡回答了神父和神學院學生所提出的許多問題。當被問到如何良好利用科技與社交媒體來「分享成為信徒的喜悅」時，方濟各警告， 不要過度觀看新聞和聽音樂，這些會分散人們工作的注意力，甚至涉及更多肉體慾望的風險。

方濟各談論到「網路色情」時說，許多人都有過網路色情的經歷或誘惑，「這是很多人都有的惡習，許多男信徒、許多女信徒，也包含神父與修女。」他補充，他指的不只是虐待兒童等已淪為墮落的犯罪色情作品，而是更「正常」的色情片，「親愛的弟兄們，你們要謹慎。」

方濟各在會中建議聽眾，刪除手機裡的色情內容，「這樣你的手中就不會有誘惑了」、「魔鬼就是從那裡進入，削弱了神職人員的心」。事實上，方濟各過去也曾譴責色情問題，最近一次是在今年6月，當時他稱色情是「對男性和女性尊嚴的永久性攻擊」，應該被宣布為「對公共健康的威脅」。

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