鴿子染怪病如「邪化殭屍」畫面曝　脖子嚴重歪折、原地狂打轉

▲英國澤西島近日有許多鴿子出現脖子扭轉、原地打轉的情況，看起來宛如殭屍鳥，懷疑是感染一種病毒。（圖／翻攝自Facebook／@JSPCAAnimalsShelter，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國皇家領地、靠近法國海岸線的澤西島上一個動物救援服務機構表示，最近幾周來到收容所的鴿子越來越多，而且多數都出現脖子歪折扭曲、原地打轉或無法站立。外媒形容，病鴿歪脖的模樣看起來就像隻殭屍鳥，初步懷疑是感染了鴿子副黏液病毒。

據《太陽報》、《紐約郵報》報導，位於聖赫利爾（Saint Helier）的「澤西島防止虐待動物協會」（JSPCA）18日在臉書發文表示，最近幾周JSPCA收容所接手照顧越來越多無法正常行動的鴿子，其中許多個體都表現出脖子扭曲、原地打轉等神經系統症狀，受感染的鳥通常很瘦，糞便呈現綠色，幾天之內已有許多病鴿死亡。

JSPCA提到，這些都是鴿子副黏液病毒的症狀，這是一種無法避免的致命病毒疾病，可以感染鳩鴿科與家禽，但若為家禽感染則更常被稱為新城病（Newcastle disease），受感染禽類通常會迅速遭人道安樂死，因為這種疾病傳染性極強，會透過糞便和其他分泌物傳播病毒，在更潮濕、更寒冷的月份更為盛行。

報導引述英國政府網站資訊稱，為了預防感染鴿子副黏液病毒，可以為圈養的鴿子接種疫苗。不過，獸醫診所「Bird Exotics Veterinary」表示，一旦病程開始發展，這種病毒對於治療基本上沒有反應，只能透過獸醫護理降低嚴重程度，增加生存機率。所幸人類不會感染這種病毒，但接觸受感染禽類可能會引發結膜炎。

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