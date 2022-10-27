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北韓發射飛彈成功率曝！每4枚「只有1枚」發射失敗　他道出驚人事實

▲▼北韓10日公開過去15天進行導彈試射的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓試射導彈的成功率高達76%。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年以來軍事挑釁的頻率升高，光是飛彈試射的數量就高達44枚。美國非政府組織「核威脅倡議」（NTI）進行一項數據統計，指出北韓從1984年至今所發射的204枚導彈中，其成功率高達76%，等於是每發射4枚導彈就有3枚成功，成功率可以說相當驚人。

根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，「核威脅倡議」（NTI）近來進行一項研究，指出北韓從1984年至今試射的204枚導彈，有高達156枚導彈發射成功，雖然1984年至1992所發射的10枚導彈中只有5枚成功，不過之後成功率逐年提高，2006年發射的7枚有6枚發射成功、2009年的8枚就有7枚成功。

2013年試射的6枚、以及2014年試射的19枚皆全數成功發射。

至於今年北韓試射的44枚導彈中，僅只有4枚發射失敗、高達27枚成功發射，其他13枚則是無法確認。

▲▼北韓進行多管火箭砲試射的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓進行多管火箭砲試射的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

從北韓試射的導彈種類來看，北韓試射的8枚延伸射程（ER）飛毛腿飛彈中有7枚成功、10枚飛毛腿B型飛彈有7枚成功、27枚飛毛腿C型飛彈有26枚成功、20枚的舊型KN-02「毒蛇」地對地飛彈全數成功。

北韓宣稱用來運載人工衛星的銀河3號火箭3枚中有2枚成功發射、被歸類為中程彈道飛彈（IRBM）的火星-12型7枚中僅3枚成功發射；而北韓近來連續試射的3種短程彈道飛彈（SRBM）成功率相當高，13枚北韓版「伊斯坎德爾」KN-23全數發射成功，23枚超大型多管火箭（放射砲）KN-25中有22枚發射成功。

至於潛射彈道飛彈（SLBM）中，雖然6枚的北極星-1型只有3枚成功，不過其試射的2枚北極星-2型、以及1枚的北極星-3型皆全數成功。

▲▼北韓透過導彈試射，能夠達成核彈頭小型化的目標，更能輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

▲北韓透過導彈試射，能夠達成核彈頭小型化的目標，可更輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

美國軍事智庫蘭德（RAND）資深國防分析師班奈特（Bruce W. Bennett）認為，北韓飛彈試射的成功率雖然相對較高，但終歸其原因是來自於俄羅斯（蘇聯）的技術支援，而非北韓本身技術優秀，「從北韓閱兵儀式上亮相的飛彈外觀來看，推測可能是北韓引進俄羅斯1990至2000年代初實驗過的飛彈。」

不過班奈特也指出，千萬別太過樂觀、高度評價北韓的飛彈技術實力，因為該項研究只能得知飛彈是否成功升空，而未能評估該枚飛彈是否成功進入預設的軌道。

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