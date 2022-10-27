新娘白紗沾鮮血！尋仇認錯人　新郎婚禮慘遭槍手掃射誤殺

▲新娘婚紗沾上丈夫的鮮血，被人攙扶出教堂。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

墨西哥一對新人22日在教堂舉辦婚禮，然而新郎卻因被到販毒份子錯認為仇人，慘遭槍殺。新娘事後全身癱軟地被攙扶出教堂，潔白的婚紗也沾上丈夫的鮮血。根據警方調查，同一天晚上，案發現場附近城市也有一場婚禮發生槍擊，而新郎同樣遭到殺害，疑似才是兇手的「真正目標」。

根據《澳洲新聞網》報導，墨西哥西北部卡博爾卡（Caborca）的一間教堂22日下午5時在舉辦婚禮時，突然發生槍擊案。兇手闖入教堂後，便對著32歲的新郎馬可瘋狂開槍。警方接獲通報後隨即趕往現場，身中多槍的馬可也被救護人員送往醫院搶救，但最後仍因傷勢嚴重，在抵達醫院前失去生命跡象。

▲新郎經搶救後，仍不治身亡。（圖／翻攝自推特）

從現場畫面可以看到，數名救護人員圍著馬可實施心肺復甦術，而身穿婚紗的新娘則是在親友的攙扶下走出教堂，裙襬沾滿了丈夫的鮮血。在混亂的槍戰中，新郎馬可23歲的妹妺米歇爾也遭到波及，背部不幸中彈，所幸在醫院接受治療後，數小時便出院。

根據目擊者表示，一名身分不明的男子突然闖進教堂，隨後瞄準新郎開槍，並趁現場陷入混亂後逃亡。警方23日表示，根據調查線索，馬可的死是遭到兇手直接攻擊，但疑似是被人「誤殺」。警方懷疑，槍手鎖定的目標其實是另一個人。

聲明指出，馬可遭槍擊的同一個晚上，隔壁城市也有一名男子在婚禮上遭到槍擊，而這名新郎疑似才是兇手的真正目標。卡博爾卡是當地一個同名販毒集團的大本營，由被稱為「毒梟中的毒梟」拉斐爾（Rafael Caro Quintero）領頭，而販毒集團的黑吃黑問題在卡博爾卡也日益受到關注。

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