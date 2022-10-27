學生在課堂開撩「對老師講土味情話」　肉麻原因藏洋蔥

▲松山家商學生為了執行「愛師秘密任務」，對老師說肉麻的「土味情話」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

「老師，每次上妳的課，我都心神不寧」、「老師，我有一個東西被妳偷走了……」，台北市立松山家商學生最近為了執行一項「松商愛師秘密任務」，公然在課堂上開撩，對老師說肉麻的「土味情話」、上課中突然跳起熱舞，甚至寫藏頭詩情書給老師，還送老師「驗運棒」，透過完成任務集點活動，有機會獲得免開朝會優惠，另類的敬師活動，在校園掀起話題。

松山家商訓育組長高鳳蓮表示，這兩年受疫情影響，經常啟動線上遠距教學，口罩下的校園生活，讓師生間的互動變得疏遠了，因而透過敬師活動，設計符合時下學生版本的「松商愛師秘密任務」，以班為單位，全校58個班級展開闖關任務，完成越多任務的班級，可獲得嘉獎、免開朝會等獎勵。

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「土味情話撩老師」、「用五種語言對老師說我愛你」、「變魔術給老師看，讓老師心花朵朵開、「為老師寫一首詩」、「在老師面前熱舞2分鐘」、「說笑話使老師大笑」等，這些「非典型敬師」行為，都是「松商愛師秘密任務」的要求。





▲松山家商設計符合時下學生版本的「愛師秘密任務」。（圖／記者楊惠琪攝）

松山家商廣告設計科二年級導師王筱媛說，以前收到學生的卡片，都是畢恭畢敬的文字，透過這次活動，收到學生寫的情書，還有藏頭詩卡片，覺得很驚喜，還有學生率隊到教師辦公室大跳健康操，甚至有學生送她「驗運棒」，要她在課堂上抽籤看運氣，意外發現學生敬師的創意很多元。

廣告設計科二年級學生林哲毅說，連兩年疫情影響，班上同學互動有限，透過這次敬師活動，把全班的距離拉的更近，可以用另類的方式，向老師表達敬意也很有趣。廣設科學生方佳怡也說，這次敬師活動，學以致用，運用廣告企劃的創意，設計敬師哏，很符合廣告設計科的精神。