李在鎔升任三星電子會長！　第3季營業利益慘跌31.4%

▲李在鎔正式升任為三星電子會長，開啟全新時代。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

三星電子今（27）日召開理事會，有鑑於業績低於預期，加上財經界預估全球經濟發展停滯，為了維持企業既有競爭力、先發制人應對危機，決定通過將54歲的副會長李在鎔正式升任為會長，正式開啟「李在鎔時代」。據統計，三星電子今年第3季營業利益比起去年同年足足降低31.4%，半導體營收又敗給台積電。

根據《韓聯社》，擔任理事會議長的三星電子社外理事金漢祚（김한조）提議李在鎔升任會長案，經過理事會全體討論表決後正式通過，李在鎔從2012年升任副會長後，歷經當時擔任會長的父親李健熙於2014年5月急性心肌梗塞、2017年2月因朴槿惠閨蜜門被判刑5年入獄後，時隔10年終於從副會長正式升任會長。

李在鎔稍早透過內部公告欄發表一篇標題為《邁向未來的挑戰》的文章，「很遺憾地，過去數年來我們無法邁步向前，不僅在新領域無法站上先驅，就連在以往的市場上也受到其他競爭企業的強烈挑戰，現在應該要果敢向前。我們眼前的現實非常殘酷，回想過去以來處處都是危機，愈是艱難的時刻就應該培養實力。為此，我感到肩負重任，未來我將會讓三星超越過去，將三星打造成受到國人、受到全世界喜愛的企業。我將引領先驅。」

三星電子理事會基於近期對外全球經濟條件惡化，決定透過將李在鎔正式從副會長升任為會長，達到強化責任經營、提高經營穩定性、迅速且果決的決策能力等目的。

李在鎔的父親、前任三星電子會長李健熙於1987年12月以45歲的年齡登上會長寶座，如今李在鎔於54歲升任會長，在年齡上足足晚了9年。

報導指出，記憶體為三星電子獲利的主力來源，不過因記憶體景氣惡化，導致三星電子今年第3季的營業收入出現「業績低於預期」（Earning shock）現象，止步於10兆8520億韓元，比起去年同期足足降低31.39%；不過三星電子今年第3季的營收為76兆7817億韓元，比起去年同期增加3.79%，創下每年第3季的新高。

另外，三星電子去年將「全球半導體營收第一名」的寶座從英特爾奪回後，今年第3季卻又讓給了台積電（TSMC），台積電今年第3季營收為新台幣6131億元。

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