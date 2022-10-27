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美專家：習近平連任掌權　反而暴露弱點

▲▼習近平,中共中央政治局常委,丁薛祥。（圖／路透社）

▲習近平開啟第三任期執政新局，各國高度關注。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約26日專電

中共總書記習近平在20大連任且進一步鞏固權力。美國智庫專家張彥認為，習近平鬆不了手，反映對自己打造的體制沒有信心；一旦出問題將沒有代罪羔羊，反倒暴露集權弱點。

曾以記者身分派駐中國多年的張彥（Ian Johnson）提到，前中國領導人鄧小平在3任中共總書記背後操盤，強大到不需要站在第一線，與習近平形成鮮明對比。習近平樂於將自己視為毛澤東以來最強領導人，但毛澤東、鄧小平都讓中國徹底改頭換面，習近平尚未辦到，缺乏真正的成就。

美國智庫外交關係協會（CFR）26日舉辦視訊研討會，邀請CFR中國研究資深研究員張彥、研究員塞克斯（David Sacks）及國際政經研究員劉宗媛討論10月稍早舉行的中共第20次全國代表大會。

張彥說，習近平掌舵下政策問題愈來愈多，怪不了別人。經濟方面，習近平懷疑市場經濟而偏離過去數十年路線，許多人將中國經濟放緩歸因於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）動態清零政策，實際上是經濟逐漸成熟又欠缺大膽改革的長期趨緩，未來幾年將更為顯著。

▲習近平,二十大。（圖／路透）

▲專家指出，習近平鬆不了手，反映對自己打造的體制沒有信心。（圖／路透）

涉台方面，張彥說，習近平主張實現兩岸統一是中華民族偉大復興「必然要求」，未提出統一時間表，但有倒數計時的味道。為讓政策奏效，習近平必須對台做一些事；如果無所作為，台灣議題將在中期「回來糾纏他」。

正在台灣的塞克斯說，兩岸統一與中華民族偉大復興掛鉤，長期而言是不祥預兆，因為這展現習近平決心台灣議題在他大權在握時要有若干進展。

塞克斯提到，台灣憂心習近平集權增加誤判、衝突風險，因為中共決策核心欠缺制衡力量，兩岸前途將取決於一人之手；外交部長吳釗燮預期中國對台打壓增加，意味北京將嘗試掠奪更多邦交國；8月公布的對台白皮書與中共20大顯示，北京將繼續以軟硬兩手策略分化台灣。

塞克斯分析，北京對台未顯露更多急迫性，但兩岸關係高度緊繃將是新常態。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國在台灣周邊軍事活動常態化、台海中線名存實亡，台灣在多方面承受更多壓力，他預期習近平不會「讓腳離開油門」。

▲▼中共20大,二十大閉幕,胡錦濤離席。（圖／達志／美聯社）

▲胡錦濤在鏡頭前遭架走，引發外界揣測。（圖／達志／美聯社）

劉宗媛指出，新一屆中共中央政治局常務委員會內欠缺改革派，華府可能認定北京延續強勢國家導向治理，加強批評，美國商界則重新評估中國市場的政治曝險。她預期，美國總統拜登政府將推動擴大對中國戰略產業的出口管制，涉及半導體、人工智慧、量子運算。

中共20大閉幕式上，前總書記胡錦濤在眾目睽睽下被帶離場，官方說法是身體不適，仍引發外界諸多揣測。劉宗媛從象徵意義解讀說：「我仔細看之後意識到胡錦濤是鄧小平欽點的。當他被請出會場時，我問自己『這是否象徵中國拉起鐵幕，始於鄧時代的改革開放40多年就此告終？』」

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