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疫情與俄烏戰爭拖累英經濟？　金融時報：危機始於脫歐

▲▼英國首相蘇納克 。（圖／路透社）

▲英國金融時報認為，英國的經濟危機，始於脫歐效應造成的 。（圖／路透社） 

文／中央社

英國近兩個月政經情勢動盪，前首相特拉斯救經濟不成，上任49天就被迫下台。疫情和俄烏戰爭固然衝擊經濟，但「金融時報」指出，當前物價飛騰、投資與貿易低迷，其實源於脫歐效應。

今年9月23日，特拉斯（Liz Truss）任命的財相夸騰（Kwasi Kwarteng）公布提倡減稅的「迷你預算」（mini-budget），擬以增加數百億英鎊借款支應，引發英鎊狂貶、債市動盪。

之後特拉斯的政策髮夾彎，甚至宣布將把企業稅稅率調高為25%，仍無以挽救信心，最終於本週把保守黨黨魁與首相大位讓給前財相蘇納克（Rishi Sunak）。

以財經及國際新聞著稱的「金融時報」（Financial Times）分析，表面上是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與俄烏戰爭引發能源危機，影響了英國經濟。實際上，6年前英國公投決定脫離歐洲聯盟（EU）後，經濟就猶如輪胎漏氣般慢慢變差，現在脫歐效應愈來愈明顯。「迷你預算」案則凸顯躁進將使漏氣聲音放大，甚至可能引發爆胎。

英國2016年舉行公投確認脫歐，2017年3月正式通知歐盟啟動脫離程序。雙方在2020年1月31日啟動11個月的過渡期後，同年12月31日晚間11時（布魯塞爾時間2021年元月1日零時），「英歐貿易合作協定」（Trade and Cooperation Agreement）生效，英國和歐盟正式分道揚鑣。

金融時報指出，2016年脫歐公投後，英鎊兌換貿易國貨幣的匯率下跌約10%，英國進口價格隨之上漲，引發約2%至3%的通膨率，為每一家戶帶來約870英鎊的直接成本，同時出口卻完全沒增加。

同年起，英國商業投資開始停滯，7大工業國集團（G7）其他成員國則持續增長。且經歷疫情後，G7成員國貿易出現復甦，惟有英國沒太大起色。

另據倫敦政經學院（LSE）估算，「英歐貿易合作協定」生效─亦即英歐正式分手後的頭6個月，雙方企業建立的貿易關係數量減少約1/3。

漢普斯敦茶公司（Hampstead Tea Company）創辦人塔瓦迪（Kiran Tawadey）接受金融時報訪問時說，英國脫歐後，公司面對的是27個規定不同的歐盟成員國，促使她決定在歐洲成立實體，並一次把貨物送進歐盟境內倉庫再做分銷。

這麼一來，所有清關和納稅作業只需做一次，但在英國境內的商業活動卻減少了。

艾斯頓化學公司（Aston Chemicals）總經理羅倫（Dani Loughran）也提到，為免貨車在英歐邊界被耽擱，她的公司不再把英國當成歐洲物流中心，而是將歐洲業務整個搬進波蘭，而且波蘭倉儲人員的表現相當好。

羅倫說：「現在，我們在英國的貨運夥伴變少，在德國與波蘭增加。我們向歐盟國家支付關稅，在英國聘雇的員工減少，在波蘭則增加。為英國經濟付出的錢變少了。」

若干企業或許可以靠開設歐洲辦公室來因應脫歐，財力不足的小型企業就只好花錢找人幫忙或放棄生意。金融時報政治版編輯派克（George Parker）表示，2016年以前，小公司拓展歐洲業務很容易，現在卻無法這麼做，這對英國經濟長期來說是種危險。

金融時報同時指出，脫歐派力倡擺脫歐盟，可以減少對英國貿易活動的管制，實情卻是得建立另一套監管體系。舉例來說，化學產業先前耗費10年、投入5億英鎊在歐盟登記化學品，如今必須在英國重新註冊，政府估算成本高達20億英鎊。

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