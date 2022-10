拜登蘇納克首度對談　同意攜手抗中、支持烏克蘭

▲英國首相蘇納克已和美國總統拜登通話。(圖/路透社)

文/中央社

白宮表示,美國總統拜登(Joe Biden)與英國新首相蘇納克(Rishi Sunak)昨天首度對談,兩人同意一起努力支持烏克蘭,以及挺身對抗中國。

法新社報導,蘇納克昨天剛成為英國今年第3位首相,從在位僅49天的前首相特拉斯(Liz Truss)手中,接下對付英國經濟危機的重擔。

白宮在公布對話內容時表示,拜登與蘇納克也重申美國與英國之間存在「特別關係」,他們將攜手推動全球安全和繁榮。

提到俄羅斯2月入侵親西方的鄰國烏克蘭,這份聲明表示:「兩位領袖都同意一起努力支持烏克蘭、追究俄國侵略責任的重要性。」

白宮表示,拜登與蘇納克也同意「因應中國構成的挑戰」。華府已把中國視為當今在世界舞台上的頭號地緣政治和經濟對手。

The United States and the United Kingdom are the closest of allies.



I look forward to working together with @POTUS to enhance stability across the world and continue our leading role in support of the people of Ukraine. pic.twitter.com/9KlWiHNTZp